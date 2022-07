STOCKHOLM: SAS-president Anko van der Werff og styreleder i SAS Carsten Dilling under tirsdagens pressekonferanse.

Ekspert om SAS-streiken: − Jeg synes kommunikasjonen rett og slett er uverdig

Eksperter mener at SAS-ledelsens søknad om konkursbeskyttelse har vært planlagt i lang tid – og at de erfaringsmessig vil komme godt ut av den. Men de er ikke imponert over hvordan ledelsen og pilotene snakker sammen i offentligheten.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Man «filer» ikke bare en «Chapter 11» over natten. Dette er en plan B ledelsen har hatt liggende i skuffen lenge.

Det sier programleder i Flypodden og tidligere SAS-ansatt Christian Kamhaug til VG.

Tirsdag morgen meldte SAS at de har søkt om konkursbeskyttelse gjennom en såkalt «Chapter 11»: En domstolsprosess i USA som gjør at de kan restrukturere selskapet for å unngå konkurs.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair tror SAS vil komme svært godt ut av det:

– Erfaringsmessig kommer de fleste flyselskaper veldig godt ut av en slik søknad om konkursbeskyttelse. Jeg er ganske sikker på at SAS vil få den godkjent.

– Ser vi på Norwegian gikk de ut med fem ganger tyve i stil da de gjennomførte denne prosessen i 2019 og 2020, sier Elnæs.

LÅ I KORTENE: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener det var forventet at SAS ville søke om «Chapter 11», men at han trodde det ville skje senere i år.

Mandag gikk 900 SAS-piloter ut i streik.

Tirsdag anklaget leder i Norske SAS-flygeres forening SAS-ledelsen for å gjøre pilotene til syndebukker i konflikten. De mener SAS-ledelsen ikke hadde noen intensjon om å inngå en avtale med pilotene, og at det var de som presset frem streiken mandag:

– SAS bruker pilotene som brekkstang inn i en konkursbeskyttelse, skrev pilotforeningen i en pressemelding.

Info Hva er konkursbeskyttelse? Det betyr at selskapet søker en amerikansk domstol om beskyttelse mot å bli slått konkurs.

Veldig enkelt forklart: Hvis de får det innvilget, kan ikke folk som SAS skylder penger, komme og kreve at SAS skal betale tilbake misligholdte lån – og dermed slå selskapet konkurs. De får altså beskyttelse til å drive selskapet videre. Les mer om konkursbeskyttelse hos E24. Vis mer

Fristen ute

Formann i dansk pilotforening og nestleder i den skandinaviske SAS Pilot Group, Henrik Thyregod, sier til Børsen at ledelsen og pilotene var enige om en avtale allerede lørdag, og at pilotene dermed trodde en streik var avverget:

– Alle punkter var på plass. Vi skulle bare skrive papirer, sa han.

Thyregod mener at SAS-ledelsen bevisst kom med nye krav helt på tampen av meglingsfristen:

– Rett etter klokken 12 mandag kom SAS med nye krav. Vi ble veldig sjokkert over den utviklingen. Vi forsto ingen ting.

Thyregod påstår at innen pilotene hadde rukket å se nærmere på de nye kravene, ble det bare kunngjort fra ledelsens side at fristen var utløpt og at det var streik.

KANSELLERT: Hver dag kan over 30.000 passasjerer bli påvirket av streiken.

Krever planlegging

Elnæs sier han ikke kan uttale seg om pilotene har rett i sine anklager, men sier:

– Jeg tror ikke det hadde blitt en slik brå søknad dersom man hadde funnet en løsning på mandag. Å søke «Chapter 11» krever planlegging over tid.

Kamhaug er enig:

– Jeg tror ledelsen hadde et ønske om å komme igjennom. Likevel er det en grunn til at de søker nå, og ikke venter til 1. august når en ny svensk lov om restruktureringer trer i kraft.

Han mener også det er problematisk at kommunikasjonen mellom pilotene og SAS-ledelsen nærmest utelukkende foregår via mediene:

– Jeg synes kommunikasjonen rett og slett er uverdig. Det virker ikke som de verken har respekt for sine kunder eller for sine kollegaer som ikke streiker.

SPILLER SPILL: Programleder i Flypodden Christian Kamhaug tror SAS-ledelsen også har en plan C og en plan D klar.

Benekter

SAS-ledelsen nekter på sin side for pilotenes anklager om at dette for dem er en villet streik:

– Det er feil. Vi har jobbet med denne transformasjonen over lang tid. Vi har også kommunisert til markedet at det kunne bli aktuelt og nødvendig å gå til rettslige prosesser for å få fortgang i deler av den planen vi har, sier SAS Norge-sjef Kjetil Håbjørg til VG.

Han forklarer at søknaden om konkursbeskyttelse «nok er fremskyndet noe som følge av konflikten».

– Men at vi skulle ha noe interesse av å fremprovosere en konflikt er helt feil, sier han.

KONTORET PÅ LYSAKER: Sjef i SAS Norge, Kjetil Håberg, sier at de ønsker en avtale, men at alle må bidra.

Må oppfylle vilkår

Det er amerikanske konkursdomstoler som må godta SAS-styrets konkursbegjæring. Begjæringen de la frem kan gi troverdighet til pilotforeningens påstand om at SAS-ledelsen langt på vei ønsket en streik, der skriver børskommentator Johann D. Sundberg hos E24.

Han begrunner det slik:

– Fordi SAS-ledelsen foreløpig har en solid likviditet med 7,8 milliarder svenske kroner, kan det hende at selskapet «trengte» noe for å oppfylle vilkårene for at begjæringen deres skal bli godtatt i amerikanske domstoler.

Håbjørg mener det ikke er noe hold i dette:

– I vår SAS Forward-plan inngår det konvertering av gjeld og senkning

av kostnader, og vi har behov for å akselerere det arbeidet, men streiken har medført at vi får større press på vår likviditet, og det gjør at vi fremskynder det arbeidet, sier han.

FERIEKRISE: Passasjerer på Gardermoen fortviler over kansellerte flyginger.

Opplever du flyplass-kaos? Ferie-mareritt? Flystreik? Tips oss her!

585 fly kan bli kansellert

SAS har merket 60 prosent av sine flyginger frem til fredag med «sannsynligvis innstilt».

Bare innen klokken 10.00 onsdag har over 160 SAS-flyginger til og fra Norge blitt kansellert. Før fredag kan 585 flyginger bli kansellert som følge av SAS-streiken.

Lurer du på om flyet ditt rammes av streiken? Følg flytrafikken i Norge og verden live: