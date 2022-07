PÅGREPET: En av de tre siktede føres bort av politiet lørdag.

Person død etter knivstikking i Skien – tre personer siktet

En person er død etter å ha blitt knivstukket i Skien sentrum lørdag ettermiddag, opplyser politiet. Tre personer er siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

De tre mennene ble pågrepet lørdag.

Politiet fikk klokken 12.46 melding om at en mann var funnet knivstukket ved Ibsenhuset i Skien sentrum. Mannen ble fraktet til sykehus der han senere døde av skadene, opplyser politiet i en pressemelding.

Offeret er en mann i 20-årene.

– Vi jobber ut ifra flere hypoteser om hva som er foranledningen for hendelsen, opplyser fungerende leder for etterforskningsseksjonen, Linda Leland, ved Grenland politistasjon.

De vil foreløpig ikke kommentere hvorvidt det er en relasjon mellom de siktede og offeret.

Politiet tror hendelsen skjedde i en leilighet. Mannen ble funnet i en park nær Ibsenhuset. Tre personer ble senere innbrakt til arresten, ifølge politiet.

De siktede vil bli avhørt i løpet av søndag, opplyser politiet.

Politiet ønsker tips i saken dersom noen har opplysninger om hendelsen.

Senere lørdag ble det kjent at en mann ble slått i hodet med en hammer i Skien. Politiet ønsker å gjøre det klart at disse to hendelsene ikke har noen sammenheng.

Det er for tidlig å konkludere med motivet for drapshandlingen, ifølge Leland. Hun kan heller ikke si noe om handlingen virker tilfeldig eller planlagt.

– Vi etterforsker for å finne ut av hva som har skjedd og jobber med å avklare det. Foreløpig så er det tidlig i etterforskning, og det er vanskelig å si noe mer, sier hun til VG.

RETTELSE: VG meldte først at de tre personene var siktet for drap. Det var upresist. Politiet opplyser at de tre personene er siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Dette ble endret 16.07.2022, klokken 21.03.