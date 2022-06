Zaniar Matapour (42) siktet for terror - var i samtaler med PST i mai

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer skytingen i Oslo som en ekstrem islamistisk terrorhandling. De ble først kjent med den pågrepne Zaniar Matapour (42) i 2015.

42-åringen som er pågrepet etter skytingen i Oslo i natt, er tidligere dømt for grov vold og oppbevaring av narkotika.

Siktede har også vært etterforsket for andre mer alvorlige forhold, deriblant drapsforsøk, men disse forholdene har blitt henlagt.

– Gjerningspersonen har en lang historikk med vold og trusler, sier fungerende PST-sjef Roger Berg på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

– PST har hatt kjennskap til gjerningspersonen tilbake til 2015, med bekymring om at han da ble radikalisert og inngikk i et ekstremt islamistisk kontaktnettverk i Norge, sier PST-sjefen.

Her blir Zaniar Matapour pågrepet natt til søndag.

Var i samtaler i mai

PST opplyser at de i mai i år gjennomførte samtaler med siktede «i forbindelse med at han hadde vist interesse for markeringer og ytringer som oppleves som krenkelse av islam».

– Det ble ikke vurdert i disse samtalene at gjerningspersonen hadde voldsintensjon, men PST er kjent med at gjerningspersonen har hatt utfordringer knyttet til psykisk helse, sier PST-sjefen.

Mannen kommer fra den kurdiske delen av Iran, og kom sammen med familien til Norge som flyktning da han var barn. Han er norsk statsborger og er bosatt i Oslo.

– Vi vurderer skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling. Det jobbes med å avklare grad av ideologisk motivasjon og knytninger til andre ekstremister eller tilhørende nettverk, sier PST-sjefen.

Advokat John Christian Elden sier han forventer at den siktede 42-åringens helsetilstand blir vurdert som en del av etterforskningen.

– Jeg legger til grunn at det gjennomføres en judisiell observasjon på vanlig måte i slike saker for å avklare helsetilstanden, skriver advokat John Christian Elden til NTB

Narkotikadom

Christian Hatlo i Oslo-politiet opplyser at mannen er dømt for det de kaller mindre forhold. Den mest alvorlige dommen er ifølge politiet 120 dager i fengsel, der 90 av dem ble gjort betinget, for oppbevaring av kokain. Dommen er fra 2016, men pågripelsen skjedde i 2007. Retten mente straffeutmålingen var vanskelig, og pekte på «det uvanlig lange tidsforløpet i saken og at tiltalte åpenbart har hatt en del psykiske vansker».

I 1999 fikk han sin første dom. Mannen ble i Oslo byrett dømt til ti måneders fengsel for å ha vært involvert i en knivstikking på en nattklubb i forbindelse med et skoleball. Han var på det tidspunktet elev ved en videregående skole. I ankesaken i Borgarting lagmannsrett i 2000 ble han frifunnet etter hovedtiltalen, da retten ikke fant det bevist at han var den som førte kniven. Han ble imidlertid dømt til 30 dagers fengsel for slag og spark, noe retten betegnet som grov gatevold.

Lagmannsretten tok hensyn til mannens lave alder, og viste også til hans «åpenbare psykiske problemer».

I 2020 fikk han et forelegg for besittelse av kniv. Mannen godtok ikke forelegget. Saken havnet dermed i tingretten. VG kjenner ikke til utfallet av saken.

BOSTED: Politiet forbereder seg til å gå inn i leiligheten til den siktede.

Tilgang på våpen

I juli 2019 ble mannen pågrepet for drapsforsøk, ulovlig befatning av skytevåpen og ulovlig bæring av kniv på offentlig sted.

Han ble løslatt etter få dager mot påtalemyndighetens vilje. Påtalemyndigheten mente mannen hadde en historikk som medførte skjellig grunn til mistanke, og at tidligere saker viste at han hadde tilgang til våpen. Ifølge en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett ble han løslatt fordi retten ikke fant skjellig grunn til mistanke.

– Hvorfor de andre sakene ble henlagt, er for tidlig å si, da må jeg gå nærmere inn og se på det, sier Hatlo på pressekonferansen.

Hypotese om psykiatri

Mannen har tidligere skiftet navn. Han har fått uføretrygd siden 2013, ifølge en dom fra 2016.

På direkte spørsmål svarer politiet bekreftende på at de har en hypotese om at psykiatri kan være bakgrunn for skytingen. Hatlo sier videre at han så vidt har rukket å gå gjennom tidligere politisaker på siktede, men fant ikke noe i dem om psykiatri.

– Vi må gå gjennom hans sykdomshistorikk, hvis han har noen, men det er vi ikke kjent med nå.

Politiet påpeker at dette er en av flere hypoteser. En annen hypotese er at det dreier seg om hatkriminalitet, siden én av de to pubene det ble skutt mot er en svært kjent bar for homofile.

– Vi har ikke landet noe som helst, understreker politiet.

De sier likevel at de vurderer hatkrimsporet som «ganske sterkt».

Naboer sjokkert

En nabo til den siktede 42-åringen sier det aldri var noe bråk fra leiligheten han disponerte.

– Han var en nabo som alle andre naboer, men dette er helt forjævlig, for å si det forsiktig. Det er ikke sånn verden skal være.

AVSTENGT: Døren inn til leiligheten i Oslo sentrum hvor den siktede skal bo.

Ikke forklart seg

Mannen ble pågrepet natt til lørdag og er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Politiet mener han brukte et eldre våpen da han skjøt og drepte to personer i Oslo sentrum.

– Det er ikke et moderne våpen. Jeg kjenner ikke detaljer, og med fare for å ta feil var tilbakemeldingen at det var helautomatisk, opplyser politiet, og presiserer samtidig at de ikke vet om våpenet ble brukt som helautomatisk, eller om det ble avfyrt enkeltskudd.

Politiet opplyser at de har beslaglagt to telefoner.

Mannen har så langt ikke ønsket å forklare seg, men gitt uttrykk for at han ønsker å snakke med forsvareren sin først.