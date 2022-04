Les dagens VG her!

Bildene fra Kyiv-forstaden Butsja sjokkerer verden. Etter at etter at russerne trakk seg ut har ukrainske medier meldt at det er funnet om lag 340 lik.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kaller det en krigsforbrytelse.

Etter to år med coronarestriksjoner er det igjen mulig å gå fra hytte til hytte på fjellet uten å ha reservert på forhånd. Sjekk tipsene for flotte påsketurer i dagens VG.

Og i dagens sportsbilag kan du lese hvilke tre advarsler fotballpresident Lise Klaveness fikk før hun gikk opp på talerstolen under FIFA-møtet i Qatar, og også kommentaren til Knut Espen Svegaarden etter 1. serierunde i Eliteserien.

