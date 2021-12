I HAVGAPET: Det er oppdaget smitte ved to avdelinger i Herøy kommune i Møre og Romsdal. Her fra broen til øya Runde.

Glemte å gi tredje dose: Nå er 10 smittet på omsorgshjem

Herøy kommune glemte å gi tredje dose til to avdelinger ved Herøy omsorgssenter i Møre og Romsdal. Nå er smittetallet steget til ti.

Kommunedirektør Trond Arne Aglen i Herøy er bekymret for utviklingen.

– Status nå er fem smittede beboere og fem smittede ansatte. Jeg kan ikke si så mye om sykdomsforløp, men jeg er fortsatt veldig bekymret. Vi vet jo at sykdommen utvikler seg over tid, sier han.

Kommunen satte mandag krisestab for å få oversikt over situasjonen. VG skrev mandag at syv var smittet.

– Det har vi nå har fått, og jeg er fornøyd med de tiltak som nå er satt i verk. Jeg følger situasjonen fra dag til dag, sier kommunedirektøren.

Til sammen var det snakk om 27 personer på to avdelinger som ikke hadde fått boosterdose mandag formiddag. Samme dag ble tredje dose satt til alle som ønsket å ta imot, opplyser kommunedirektør Trond Arne Aglen i Herøy kommune til VG.

Smittesporingen har avdekket at smitten trolig oppsto tirsdag 30. november da en ansatt fikk påvist coronasmitte. Den ansatte skal ikke ha hatt symptomer da vedkommende kom på jobb, men etter hvert ble det besluttet å ta en test som viste seg å være positiv.

Pårørende reagerer

Kommunedirektøren har tidligere fortalt til VG at det gjennom den smitten ble avdekt at den tredje boosterdosen, som er besluttet at skal gis, ikke har blitt gjennomført - slik retningslinjer tilsa.

– Er det pårørende som reagerer på at dere glemte å gi den tredje dosen?

– Det er klart at enkelte pårørende reagerer på det med rette.

Kommunedirektørens store bekymring er at det er mange innenfor helsesektoren i Herøy som ikke er vaksinert – også på dette omsorgssenteret.

– Og det er klart at det er krevende at de av ulike årsaker ikke ønsker å vaksinere seg. Nå må vi bruke uvaksinerte ansatte inn på avdelinger med pågående smitte.

Han understreker at den ansatte som brakte smitten inn på omsorgshjemmet, var fullvaksinert.

– Vi venter at det kan komme flere positive tester fordi flere pasienter enn disse fem kan ha blitt eksponert for smitte. Blant annet ved kontakt mellom smittet og usmittet pasient før smitten ble oppdaget, sier Aglen.

Mest sannsynlig ikke omikron

Kommunedirektøren sier de er «rimelig sikre» på at det ikke er omikronvarianten som herjer i kommunen.

– Vi har sporet det til pågående utbrudd i kommunen, så vi er ganske trygge på at det ikke er det.