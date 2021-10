DØMT: En mann er i Borgarting lagmannsrett frikjent for bestillingsdrap, men dømmes for medvirkning til grov kroppsskade.

Mann frikjent for bestillingsdrap på kona – likevel dømt til 13 års fengsel

Borgarting lagmannsrett frikjenner mannen (66) for å ha bestilt drapet på sin kone. Retten mener han fortsatt skal straffes for medvirkning til hennes død.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Til tross for at han frikjennes for selve drapet, må han likevel sone 13 år og seks måneder for medvirkning til grov kroppsskade på kona, samt bestillingsdrap på hennes to brødre, og korrupsjon.

Da Oslo tingrett i 2020 skulle vurdere hvorvidt han var skyldig for å ha bestilt drapet på sin kone og hennes brødre i Pakistan fant de ham skyldig.

Kvinnen ble skutt og drept utenfor sitt hjem i Lahore i 2017. Drapene på brødrene ble aldri gjennomført.

Den 66 år gamle mannen ble dømt til 21 års fengsel for korrupsjon og drapsbestillingene av tingretten, men Borgarting lagmannsrett gjorde torsdag en annen vurdering.

Selv om flertallet av dommerne i lagmannsretten mente han var skyldig for medvirkning til drap, blir han dømt for medvirkning til grov kroppsskade for å ha betalt noen for å skyte en person i beina.

Det skyldes et krav i straffeprosessloven om at avgjørelser i skyldspørsmål til ugunst for den siktede krever fem stemmer i lagmannsretten.

– Dette er et gledelig resultat for min klient. Han er lettet over at han er blitt frifunnet for drapet på moren til sine to barn, som han i tingretten ble dømt for å ha drept, sier mannens advokat Øystein Storrvik, som forsvarte mannen sammen med advokat Javeed Shah.

FORNØYD: Advokat Øystein Storrvik sier hans klient er lettet over den nye dommen.

Penger, menn og eiendom

Kvinnen ble skutt og drept tidlig om morgenen i slutten av mai 2017. Ifølge dommen var hun på vei ut fra sitt hjem og til en ventende bil som skulle kjøre henne på jobb.

En mann er i Pakistan dømt for å ha skutt kvinnen, men dommen er anket.

I dommen fra Borgarting lagmannsrett står det skytteren har vært avhørt av norsk politi, og at i avhør har «skytteren dels forklart at han ikke har noen befatning med drapet, og dels at han skjøt NN (red.anm.) på oppdrag fra tiltalte».

Den norsk-pakistanske mannen har erkjent at han var i kontakt med skytteren før kvinnen ble drept, men forklarte for lagmannsretten at den samtalen handlet om et ønske om å skyte en annen mann i beina og levere denne mannen til politiet. Det var derfor ikke hensikten at kvinnen skulle bli drept, mener han.

I dommen skriver lagmannsretten at det foreligger en rekke holdepunkter for at relasjonen mellom den nå domfelte mannen og hans kone «var dårlig, og at han ønsket å kvitte seg med henne».

Ble overvåket

Det var i august 2017 norske myndigheter ble varslet om drapet gjennom den norske ambassaden i Pakistan. Mannen hadde tatt kontakt med ambassaden for å forhøre seg om mulighetene for å få sine to sønner sendt til Norge.

Det ble gjennomført kommunikasjonskontroll av den domfelte mannen fra oktober det samme året til juli året etter.

Det var i denne perioden drapsbestillingene på den avdøde kvinnens brødre og korrupsjonen ble avdekket, heter det i dommen fra lagmannsretten.

Retten skriver at kommunikasjonskontrollen av mannen viser stor aktivitet for å påvirke pakistansk politi i drapssaken; for å få skytteren til å endre forklaring eller bli erklært utilregnelig, og for å ivareta eiendomsinteresser.

I dommen står det at mannen selv har forklart at systemet i Pakistan er slik at selv om han hevder seg selv uskyldig, må han betale etterforskeren for å få en rettferdig behandling.

Ikke enstemmig dom

Dommerne ble ikke enige om hvilen rolle mannen hadde i drapet på sin kone. Flertallets fire dommere var overbevist om at mannen hadde gitt skytteren ordre om å ta livet av kvinnen ved å enten betale eller true ham, og således medvirket til drap.

Mindretallet på tre dommere mente på sin side det ikke var tilstrekkelig bevis for det, og pekte blant annet på at mannen gjentatte ganger har sagt at han hadde bedt skytteren om å skyte en mann i beina og overlevere denne til politiet.

De mener også at den forklaringen ville svekket mannen i en kulturell kontekst, da det ville vært et poeng for ham å markere at han «holdt orden på kvinnene i eget hushold».

les også Her er dansken som har hjulpet Tengs-etterforskerne

Lagmannsretten er enig med tingretten i at den domfelte mannen, i forbund med konene til kvinnens to brødre, planla å blande lut i heroinen til brødrene for å ta livet av dem.

Begge brødrene skal ha brukt heroin, og konene deres trivdes ikke i ekteskapene sine, ifølge dommen.

Flertallet, seks av de syv dommerne, mener han er skyldig i medvirkning. De peker på at han var sint på de to svogerne sine i avlyttede telefonsamtaler.

Dommerne mener detaljnivået for planleggingen som fremkommer i de avlyttede samtalene mellom mannen og de to kvinnene samt overføring av penger til dem tilsier at planene var reelle.