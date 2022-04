STUDENT: Madeleine Borge (21) tipser andre med «hacksene» hun selv bruker som student. Foto: Privat

Tips til studenter ble deltidsjobb: − Har lært mange triks

Madeleine Borge (21) gjør suksess med å dele triks som gjør studiehverdagen lettere for studenter. Hun bruker selv sine beste tips før innleveringer, som student i England.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

21-åringen har i flere år delt sine beste tips og triks fra studentlivet på Instagram, YouTube og TikTok. Videoene hennes har millioner av visninger.

– Jeg har lært mange triks jeg gjerne skulle ønske jeg vist selv for noen år tilbake, sier hun til VG.

Borge studerer business management på Kings College i London. Når VG snakker med 21-åringen, er hun akkurat ferdig med eksamen. Borge forteller at tredje og siste året på studiet er stressende.

– Eksamen gikk bra, men det er deilig å få det overstått.

Hun får mange tilbakemeldinger på tipsene som hun deler med andre studenter. Hennes beste studenttips deler hun under tittelen «hemmeligheter som toppstudenter ikke vil at du skal vite».

– På TikTok og Insta har jeg fått så mange meldinger av studenter som sier tipsene hjelper. Det gjør at jeg har lyst til å fortsette. Det er hyggelig at det hjelper andre, mye av det jeg selv delere er tips jeg skulle ønske jeg hadde visst før selv.

Satset i fjor

I 2021 valgte hun å satse på sosiale medier-hobbyen. Videoer på Instagram, TikTok og YouTube med personlig innblikk i dagliglivet, tanker om studietiden og pugge-tips ble til en deltidsjobb.

– YouTube startet jeg med på ungdomsskolen og det har vært et sideprosjekt siden da. Men Insta-kontoen og TikTok-brukeren «Student og sånt» opprettet jeg i sommerferien. I fjor bestemte jeg meg for å jobbe for meg selv ved siden av studiene og satse skikkelig på å lage innhold og vokse kontoene, fordi jeg ville se om student-tips kunne være en jobb for meg

Hennes mest populære videoer har triks som gjør oppgaveskriving, eksamen og studenthverdagen lettere og mer effektiv. Nå blir tipsene også til en bok.

DELER: 21-åringen bruker tittelen «hemmeligheter som toppstudenter ikke vil at du skal vite» på tipsene hun deler. Foto: Privat

– Hva liker folk best å se?

– Helt klart tips. Jeg satt selv i flere timer med kildelister, knotet med etternavn og litteraturlister. Og så fant jeg ut at det kan gjøres automatisk i World.

I kommentarfeltet under videoene er det flere meldinger fra studenter som forteller at de nå kommer til å spare mye tid.

– Insta er veldig gøy. TikTok gikk det ikke så bra med i starten, men så la jeg ut en video som jeg glemte litt. Da jeg kom tilbake i appen hadde den tatt av. Så la jeg ut en til som fikk en million visninger. Det er ganske mange til å være i Norge.

Gikk viralt allerede i 2018

VGTV snakket med 21-åringen i 2018 da hun gikk viralt med en ryddevideo på YouTube.

– Jeg har drevet med sosiale medier i mange år. Da en av de engelske videoene mine gikk viralt på YouTube var det første gang det tok helt av og jeg kunne se at folk likte det jeg la ut, og siden da har jeg holdt på.

Se videoen som gikk viralt under:

– Innlevering på data

Borge føler studenter har blitt litt nedprioritert under coronapandemien, men er glad for at ting er bedre igjen.

– Vi har vært mye hjemme og gått glipp av «studentopplevelsen».

– Tror du andre trengte mer tips under corona?

– Ja, men jeg har alltid måttet skrive eksamen og ha innlevering på data. Andre tips jeg har kommet med, er noen jeg ikke trengte før digitale undervisninger, og et av dem er et tips for å organisere den digitale hverdagen i kalenderen.

De siste månedene har hun skrevet på boken «Student og sånt» som kommer i sommer, ved siden av studiene. Der har hun samlet det viktigste hun har lært og de beste tipsene.

– Det er veldig morsomt. Det har vært en utfordring, men det er så gøy å spørre andre og bruke insta til å spørre følgerne hva de vil ha. Det fine er jo at jeg er jo student nå og lettere kan komme på tips. Jeg fikk en kjip karakter for litt siden, og erfaringen etter det ble med i boken. Derfor har det vært naturlig å skrive den mens jeg studerer, samtidig har jeg et nettverk med venner som også er fulltidsstudenter som jeg har brukt.

Madeleines topp tre tips

Her deler 21-åringen tre av sine beste tips, som hun selv også bruker:

Flere av tipsene til studenten er om snarveier og verktøy som gjør skriving lettere. Her viser hun hvordan teksten kan bli enda bedre i World.

Sliter du med gode kilder i tekstene du skriver? Hva med dette tipset?