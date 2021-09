KAOS: Det var kaos utenfor utestedet Storgata 26 i Oslo lørdag kveld. Daglig leder mener regjeringens hurtige gjenåpning var livsfarlig.

I kaoset utenfor Storgata 26 lørdag, kritiserte daglig leder regjeringen for ikke å ha gitt nok tid til å forberede gjenåpningen. Daglig leder på Heidis Bier Bar er uenig: – Godt å se at det ble litt handlekraft.

– Det var litt av en kveld, men jeg er veldig glad for at vi fikk åpne. Vi er veldig fornøyde med kvelden generelt, sier daglig leder på Heidis Bier Bar i Oslo, Adrian Sneen, dagen derpå.

Etter at landet åpnet opp lørdag klokken 16, var mange ivrige på å komme seg ut på byen. Tusenvis av mennesker samlet seg i storbyene natt til søndag, og flere steder besvimte folk i kø på vei inn til utestedene.

FORNØYD MED ÅPNING: På Heidis Bier Bar i Oslo var det god stemning natt til søndag. Daglig leder Adrian Sneen er svært fornøyd med at utestedene fikk åpne denne helgen.

Daglig leder på utestedet Storgata 26 i Oslo, Johan Høeg Haanes, sa til VG lørdag kveld at det oppstod farlige situasjoner i køene utenfor utestedet fordi store folkemengder trykket på. Han mener regjeringen ikke ga dem nok tid til å forberede gjenåpningen og de store folkemassene.

KAOS: Johan Høeg Haanes, daglig leder på Storgata 26, sier de hadde mye trykk allerede fra klokken ni, og at det ble totalt kaos selv med mange vektere på plass. – Jeg kan ikke stå ansvarlig for at folk blir skadet på vårt utested, sa han lørdag.

– Det er akkurat det jeg spådde på forhånd. Det ble livsfarlig på byen fordi de ikke har gitt oss i alle fall noen dagers tidsfrist. Det er rett og slett livsfarlig det Erna har gjort, sa Haanes.

Sneen forteller at trykket fra gjestene var høyt også ved Rådhusplassen, der Heidis ligger, men er uenig i at gjenåpningen kom for tidlig.

– Det var litt brått, mer brått enn forventet. Men det gikk fint. Det er snakk om omstillingsevne, og man må være beredt på å ta utfordringer på strak arm i denne bransjen. Så var det forventet at hele Norge skulle ut, sier Sneen.

TRAVELT: Det var en travel dag på jobb for bartenderne på Heidis Bier Bar lørdag kveld.

– Godt å se litt handlekraft

Den daglige lederen satt med frysninger da nyheten om at landet skulle få åpne helt opp kom fredag, og jubelen sto i taket.

– Jeg forventet 1. oktober, og så på det som en naturlig åpning, siden vi ikke hadde fått noe varsel før. Men jeg synes det er helt fint med datoen de endte på. Det var godt å se at det ble litt handlekraft, sier Sneen.

Oslo-politiet opplyste til VG søndag morgen at det har vært en over gjennomsnittet travel natt, hvor det er blitt loggført rundt 200 oppdrag.

Mange var ute og ristet fra seg på dansegulvet natt til søndag. Blant dem var kulturminister Abid Raja, som dro rett fra flyplassen til Kulturhuset:

fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Tomm W. Christiansen

Sneen skryter av nødetatenes innsats på gjenåpningsdagen, og sier de fikk god bistand av dem ved området.

– Så er vi heldige som har et godt rutinert personale. Vi er vant til å ta imot store folkemengder, og har høy kapasitet. Samme med vekterne. Man styrer mye av trykket selv, så man tråkker litt sin egen sti, men jeg vet at det er mye folk i Storgata, så at det oppleves som enormt har jeg forståelse for.

Sneen mener god kommunikasjon med personalet, og det å bruke tid og ressurser på trening og gjenoppfriskning av gamle og nye rutiner, har vært viktig.

– Så får man bare ta en dag av gangen. Jeg ser ikke for meg at det blir slik fremover. I går var det jo 17. mai og nyttårsaften på én kveld.

Fikk pålegg fra politiet

Utestedet Storgata 26 hadde like før klokka 23 fått pålegg fra politiet om å nekte innslipp av gjester frem til de fikk kontroll på situasjonen.

Daglig leder Johan Høeg Haanes sa lørdag kveld at de forsøkte å få folkene i kø til å forstå at de hadde mistet kontrollen, selv med mange vektere til stede, men hans inntrykk var at folk kun var opptatt av å komme seg inn på utestedet.

– Hvor lang tid hadde dere trengt?

– Min drøm var natt til mandag eller at vi hadde fått noen dager før. Hvorfor ikke gi oss to dager frist sånn at vi kan få folk på jobb?

– Ville vært dumt å vente

Statsminister Erna Solberg kommenterte kritikken om gjenåpningen i en tekstmelding til VG lørdag kveld.

– Nå som det er smittevernfaglig greit å åpne samfunnet igjen, ville det vært dumt å vente. Vi skal ikke ha strenge tiltak, om de ikke er faglig begrunnet. Da må folk få lov til å leve som de ønsker, skrev statsministeren og la til:

– Det betyr frihet til å fylle utesteder og fotballtribuner igjen, slik vi gjorde før pandemien. Vi har også vært i kontakt med kommunene, og de aller fleste ønsket gjenåpningen.