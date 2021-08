UTBRUDD: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det er viktig med et tett samarbeid mellom kommuneoverlegen, smittesporingsteamet og skolene hvis det skulle bli smitteutbrudd. Foto: Berit Roald, NTB

Nakstad om skolestart: − En mer normal hverdag

Med mange lokale utbrudd rundt om i landet og skoler som snart skal åpnes som normalt, ber Espen Nakstad kommunene følge svært godt med.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen har besluttet at landets skoler i utgangspunktet skal åpnes på grønt nivå etter sommeren. Det betyr at klassene kan samles på vanlig måte.

– Men det er fortsatt slik at man skal være hjemme om man er syk og ha god hygiene, men det blir mulig å drive en mer normal hverdag, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

For å få til det er det viktig at man slipper å sende store elevgrupper i karantene ved smitte på skolen, sier han.

Fra 16. august kan nemlig barn og unge under 18 år slippe smittekarantene om de har vært i nærkontakt med noen som er smittet, men bare dersom de testes to eller tre ganger, alt etter hvor gamle de er, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding tirsdag.

– Dette er så barn skal få være mer på skolen og mindre i karantene, sier Nakstad.

FHI skriver videre at dette også bør gjelde elever/studenter over 18 år i opplærings- og utdanningsvirksomheter, etter beslutning fra kommunelegen. Dersom testing ikke lar seg gjøre må hele karanteneperioden gjennomføres.

Husstandsmedlemmer, kjærester og tilsvarende nærkontakter til den smittede må fremdeles i karantene.

Dette er kravene for å unngå karantenen: For barn over 12 år: Første test raskest mulig (dag 1) og deretter nye tester på dag 3 og 5.

For barn inntil 12 år samt 13-åringer på barneskole: Første test rasket mulig (dag 1) og deretter én ny test mellom dag 3 og 5. Vis mer

– Vil gå bra

Samtidig viser nye tall fra Kunnskapsdepartementet at 86,9 prosent av alle ansatte i barnehager og skoler har fått første vaksinedose, og at 26,6 prosent har fått dose 2, skriver NTB tirsdag kveld. Andelen for befolkningen som helhet er 81,9 og 34,6.

Kunnskapsminister Guri Melby sier at hun tror årsaken er prioriteringen av risikogrupper, og at andelen vil øke sammen med andelen blant resten av befolkningen fremover.

– Nå har mange kommuner prioritert lærere for å få dose 2. Vi vil se at mange lærere og ansatte får andre dose i løpet av de nærmeste ukene, mange kommuner benytter handlingsrommet vi ga dem, sier hun til NTB.

Melby sier videre at skoler og barnehager har vært drevet uten stor smittespredning det siste året, og at høy vaksinasjonsgrad vil gjøre at lærere blir godt beskyttet.

– Med den trenden vi har hatt fram til nå, der barn ikke blir så lett syke eller smittet, vil det gå bra. Ikke alle tiltak er borte på grønt nivå, og man skal være borte med lette sykdomssymptomer. Til vanlig går vi ofte på skoler og barnehager når vi er forkjølet, nå skal man ikke det, sier hun.

Krever tett samarbeid

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det alltid er en risiko for økt smitte når man erstatter karantene med andre ting.

– Hvis man er tidlig ute med å kartlegge hvem som er smittet på skolene, så kan dette gå veldig bra. Men det vil være arbeidskrevende for de kommunene som har store smitteutbrudd, det er ingen tvil om det.

Han understreker at når så mange nå er vaksinert må man håndtere smitten der den er, og at det blir viktig at kommunene følger svært godt med når skolene åpner etter sommeren.

– Og at det er et tett samarbeid mellom kommuneoverlegen, smittesporingsteamet og skolene hvis det skulle bli smitteutbrudd, sier Nakstad.

– Det blir mindre karantene og mer testing for noen, og forhåpentligvis mindre av begge deler for dem som er fullvaksinert i tiden fremover.

Til tross for at det nå pågår mange lokale smitteutbrudd i landet, sier Nakstad at ingenting tyder på at vi vil kunne få en stor smittebølge som gir et veldig høyt antall innleggelser på kort tid, og som gjør det nødvendig med en ny nasjonal nedstigning.

– Men usikkerheten ligger i hvilken virusvariant vi faktisk vil stå ovenfor fremover, det vet vi ikke enda. Usikkerheten ligger i hvor lenge vaksinene viser seg å ha effekt, det vet vi heller ikke helt sikkert enda, og hvor mange som vil stå igjen i Norge som uvaksinerte. Det vil ha stor betydning.

Skal vurdere vaksinering av barn og ungdom

Danmark er allerede i full gang med å vaksinere barn fra 12–15 år, og mandag startet også Finland vaksineringen av denne aldersgruppen.

I Norge skal FHI undersøke og vurdere over sommeren om dette også skal anbefales her i landet.

– Det er ikke sikkert vi vil være senere ute med det hvis det blir anbefalt. Vi vil få tilgang på de samme vaksinene som de andre, og det vil gå veldig fort å vaksinere ulike aldersgrupper når alle de over 18 er vaksinert, rett og slett fordi det stort sett bare er 60.000 i et årskull, og vi får mange hundre tusen doser nå. Men det skal tas en beslutning og vurderes først, sier Nakstad.

Vurderingene FHI gjør baserer seg på erfaringen fra andre land som har vaksinert aldersgruppen, så ser de på risiko for bivirkninger opp mot risiko for sykdom og effekten vaksinene har.

– Foreløpig ser det ut til at mange land har vurdert det sånn at de går i gang med vaksinasjon av ungdommer, og dette vil FHI vurdere og anbefale helt konkret, så vil regjeringen ta en beslutning ganske snart, sier Nakstad.