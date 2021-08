BYTTER PLATTFORM: Elene Nygård (25) er blant dem som går bort fra OnlyFans etter at plattformen annonserte nye retningslinjer.

OnlyFans-brukere flykter til ny plattform

– Jeg halverer nok hva jeg har tjent, sier Elene Nygård (25) om plattform-byttet.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

Nylig ble det klart at den sosiale plattformen OnlyFans gjør en helomvending og ikke lenger ønsker å la brukerne dele «seksuelt eksplisitt innhold».

Fra og med oktober vil denne typen innhold bli blokkert, melder selskapet. Det vil fremdeles være lov å deler nakenbilder og -videoer, såfremt disse følger OnlyFans’ retningslinjer, meldte Bloomberg.

Nå velger flere av innholdsskaperne på OnlyFans å flytte over til en ny plattform. Twitter er full av kjente og ukjente som melder at deres innhold nå heller blir tilgjengelig på nettsiden «Fansly». Selv melder «Fansly» at de mottar over 4000 søknader om verifisering i timen.

Egne retningslinjer

I Fanslys retningslinjer står det presisert at de ikke tillater innhold som skildrer ulovlig seksuell aktivitet, vold, trusler eller hatefulle ytringer med mer.

I en tråd på Reddit deler en bruker svar hun har fått fra Fanslys support-avdeling. Der opplyses det at siden tillater diverse seksuelt innhold så lenge det er lovlig, og ikke bryter med deres retningslinjer.

– Vi blir «føkket over»

Norske OnlyFans-brukere flykter også over til «Fansly». Blant dem er Elene Nygård (25).

VG møtte Elene første gang for et år siden. Da fortalte hun om hvordan hun tjener penger på å dele seksuelt innhold på OnlyFans.

I over to år har Elene, under aliaset «Ereneru» delt bilder og videoer som følgerne har betalt for å få se. Det har gitt henne et solid inntektsgrunnlag. Nå følger hun at OnlyFans ødelegger for henne.

MISTER INNTEKT: Når Nygård bytter over til «Fansly» må hun bygge opp følgerbasen på nytt. Det taper hun penger på.

les også Den nakne sannheten

– Vi blir «føkket over», sier Nygård til VG.

– Det er vi som lager innholdet OnlyFans har blitt kjent for, og så føles det nesten som å få sparken, forklarer hun.

Etter at de nye reglene var et faktum, begynte Nygård å lete etter en ny plattform for innholdet sitt.

– Det finnes mye å velge i, men jeg så at mange snakket om Fansly. Det er veldig likt som OnlyFans.

Ifølge Nygård flytter omtrent alle som publiserer seksuelt innhold på OnlyFans over til Fansly.

– Fansly er det nye store, mener hun.

Mister inntekt

Selv jobber hun nå med å flytte alt innholdet sitt fra OnlyFans og over til Fansly.

– Det er veldig mye jobb. Jeg sitter i timevis og laster opp fra ulike harddisker. Også er det så klart mye jobb å markedsføre at man bytter plattform, særlig fordi jeg sitter uten følgere å promotere til.

Nygård har opplevd å bli stengt ute fra Instagram tidligere. Hun prøver å dele på sosiale medier og på OnlyFans at hun flytter over, men vet ikke hvor mange av følgerne fra OnlyFans hun får med seg over til den nye plattformen.

– Det gjenstår jo å se. Jeg går mye ned i inntekt nå. Jeg halverer nok hva jeg har tjent.

NY PLATTFORM: Elene Nygård holder på å flytte over alt innholdet sitt. Hun sier det er mye jobb.

– Tjener ingenting på å gi opp

VG har spurt Nygård om ikke innholdet som publiseres kan være problemet og om det bør begrenses, eller om hun synes slikt innhold bak betalingsmur bør være greit.

– Ut ifra det jeg har sett, er det for dem meste uskyldige ting. Nakenbilder og porno. Folk er villige til å betale for alt mulig rart, så hvorfor ikke?

Hun er ikke redd for at «industrien» skal dø ut, dersom også Fansly og andre publiseringsplattformer kommer med regelverk likt OnlyFans sitt.

– Vi er sterke folk. Vi blir sparket ned av utenforstående hver eneste dag, det gjør oss bare sterkere, mener Nygård.

Dersom flere plattformer innfører samme regelverk som OnlyFans, mener hun at de finner seg andre løsninger.

– Det er nok flere enn meg som har endt opp med at profilene deres har blitt stengt, og man må starte på nytt. Man kan ikke bare gi opp da. Man tjener ingenting på å gi opp.

VG har sendt Fansly flere spørsmål rundt deres plutselige vekst, og om deres holdninger til seksuelt innhold. Vi har foreløpig ikke mottatt svar.

Så du denne?: – Vi OnlyFans-jenter blir «slut-shamet»