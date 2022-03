KREFTSVULST: Persontilpasset kreftbehandling vil si at den enkelte pasient behandles ut fra DNA-forandringer i pasientens egen svulst.

Alvorlig syke kreftpasienter får medisiner: Staten tar regningen

I en oppsiktsvekkende ny norsk studie, har forskerne funnet ny medisin som virker mot kreftsvulstene til «oppgitte» pasienter. Nå har staten bestemt seg for å ta regningen.

Publisert: Nå nettopp

VG har tidligere skrevet at det nå pågår en stor satsing på persontilpasset kreftbehandling på norske sykehus. I april 2021 ble Impress-studien satt i gang, og alle med «fullført behandling» – med alle typer kreftdiagnoser – ble invitert til å delta.

Og de foreløpige resultatene etter bare et snaut år er meget lovende.

– Vi har hittil utført molekylær analyse av drøyt 200 pasienter. For ca. 50 av disse har vi funnet medisiner som passer deres kreftsykdom, sa Åslaug Helland, professor, kreftlege og leder for Impress-studien til VG i januar.

LEDER: Åslaug Helland, professor, kreftlege og leder for Impress-studien

Svært mange pasienter i Norge med utbredt kreft har fullført standard behandling ved sykehusene. «Fullført behandling» vil si at det ikke lenger finnes noen videre behandling for deres kreftsykdom og at de således er «oppgitt» av legene.

Men i Impress-studien inviterer forskerne disse oppgitte pasientene til å være med slik at de kan prøve å finne riktig medisin til dem.

Så, hva er persontilpasset kreftbehandling?

Jo, slik behandling vil si at den enkelte pasient behandles ut fra DNA-forandringer i pasientens egen svulst. I Impress-studien gjøres molekylære analyser av svulsten, og hos noen pasienter finner man genforandringer som tilsier at pasienten kan ha nytte av en viss behandling. Slike genforandringer i kreftcellene gir legene mulighet til å finne medisin som tidligere har fungert for kreftceller med samme DNA-struktur.

Info Impress-studien IMPRESS-Norway er den største kreftstudien i Norge, med deltagende sykehus i alle regioner. Målet med studien er å fremme presisjonsmedisin mot kreft. Studien er ledet av professor Åslaug Helland ved Oslo universitetssykehus.

Studien tester målrettet behandling, hvor behandlingen baseres på molekylære forandringer i kreftsvulsten.

Alle pasienter med avansert kreftsykdom som ikke lenger har nytte av standard behandling kan bli henvist til molekylær utredning for undersøke mulighet for eksperimentell behandling. Pasienten får da tilbud om en genpanelanalyse som kartlegger 523 gener.

Undersøkelsen gjennomføres av Infrastruktur for Presisjonsdiagnostikk som legger frem resultatene for behandlende lege. Her er deltar spesialister fra ulike fagfelt som bioinformatikk, molekylærbiologi, onkologi og patologi for å diskutere behandlingsalternativene.

Genuttrykkene man finner danner grunnlaget for hvilke medisinsk tilnærming pasienten tilbys. Dette kalles presisjonsmedisin, og er ansett som et viktig steg i retning mot en mer effektiv kreftbehandling. Kilde: Impress Norway Vis mer

«Oppgitte» pasienter

Og i hittil i Impress-studien har man funnet slike genforandringer hos 59 av disse pasientene, noe som igjen betyr at forskerne kan tilby medisin til dem.

Og, i denne sammenhengen er det viktig å påpeke at deltagerne, som sagt, er «oppgitte» pasienter.

Impress er en norsk studie, men den samarbeider med andre tilsvarende studier i Europa. Man kan da samle data fra enda flere pasienter. Fordelen med et større og bredere forskningsgrunnlag er at man får sterkere bevis på hvilke medisiner som virker på forskjellige krefttyper.

Men medisiner koster penger, og nå har staten bestemt seg for å betale for medisiner i studien til de pasientene som man har funnet passende medisiner til.

I studien er det slik at legemiddelfirmaene har forpliktet seg til å tilby gratis behandling for pasienter som har effekt av behandlingen de første 16 ukene. I februar bestemte de regionale helseforetakene at spesialisthelsetjenesten overtar finansieringen etter de første 16 ukene. Dette er mulig fordi det gjennom det europeiske samarbeidet allerede har vist seg å være nyttig i de første 24 pasientene med denne genforandringen.

– Nytt prinsipp

Og, det er et helt nytt prinsipp fagdirektørene i de regionale helseforetakene vedtok i midten av februar.

– Det nye er at det er et nytt prinsipp for at myndighetene kan gå inn og bidra med midler til medisiner i studier. Dette er en ny måte å finansiere medisiner i studier som, viser lovende effekt men som ennå ikke er godkjent, sier Helland til VG.

Helt konkret besluttet fagdirektørene i de regionale helseforetakene å gi unntak på gruppenivå for legemiddelet olaparib som behandling til pasienter med metastatisk kreft og biallelisk BRCA1/2 mutasjoner.

– Olaparib er en medisin som er allerede er godkjent for blant annet brystkreft og prostatakreft. Men det kan også bli godkjent for andre krefttyper og det er det myndighetene nå legger til rette for ved å støtte, sier hun.

Helland sier spesialisthelsetjenesten vil betale for disse medisinene i studiene så lenge pasienten har nytte og effekt av behandlingen. I prinsippet kan pasienten få behandling med det over lang tid.

– Dette er veldig bra. Nå kan vi få mer data for å belyse effekten av denne medisinen brukt for pasienter med andre diagnoser enn det de er godkjent for. Det er en liten undergruppe pasienter, og gjennom europeisk samarbeid samler vi mer data, og myndighetene ser også nytten av dette. Det var ikke mulig tidligere, og det betyr mye for disse pasientene, sier hun.

Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst

Overtar finansieringen

Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst som leder det interregionale fagdirektørmøtet, sier det var ambisjonen fra starten at Impress skulle være et partnerskap mellom legemiddelindustrien og helsetjenesten.

– Det spesielle med Impress er at den tilbyr utprøvende behandling av kreft. For noen pasienter i Impress kan man fastslå at de har nytte av behandlingen. De regionale helseforetakene har bestemt seg for å overta finansieringen hos dem som har effekt. Dette gjør vi for å frita legemiddelindustrien for lengre forpliktelser for disse pasientene, sier han.

– Kan det bli aktuelt å utvide finansieringen til andre legemidler?

– Ja, absolutt. Dersom studieledelsen kommer til oss med en ny delstudie av medisiner som virker på andre kreftformer enn de er godkjent for, så vil vi kunne beslutte i forkant at spesialisthelsetjenesten overtar finansieringen.

– Hvor viktig er Impress?

– Studien er veldig viktig. Impress er en stor plattform for utprøvende behandling av legemidler ved kreft. Impress gjør det mulig å utvikle ny og viktig kunnskap om hvilke medisiner som virker direkte på pasientenes egne svulster. I fremtiden vil vi da være i stand til å tilby utprøvd persontilpasset medisin til pasientene, sier Frich.