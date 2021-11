PROBLEMER: Over 100.000 brukere har meldt om problemer med appen flere steder i verden til nettstedet Downdetector.

Problemer med Snapchat og flere andre tjenester

Flere brukere opplever problemer med Snapchat tirsdag kveld, skriver selskapet. Også på flere andre tjenester meldes det om feil.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Mange snapchattere har problemer med å bruke appen. Hold ut, vi jobber med å fikse det, skriver selskapet på Twitter.

Flere lesere har meldt til VG at selskapet har problemer. Over 100.000 brukere har meldt om problemer med appen flere steder i verden til nettstedet Downdetector.

En rekke brukere melder også om problemer med andre tjenester, som Spotify, Pokémon Go og Etsy.

Google Cloud Platform (GCP) skriver på Twitter at de opplever problemer for øyeblikket.

Rundt klokken 19.00 kom det flere meldinger på at det var problemer med TV 2 Play. Pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, bekreftet til VG at det var problemer med tjenesten på flere enheter, og at det ble søkt etter feil.

Et kvarter etter at problemene først oppstod, er tjenesten oppe igjen.

– Ja, alt tyder på at problemene vi opplevde er løst nå, skriver Dahl i en SMS til VG.

20.45 starter landskampen mellom Nederland og Norge, som sendes på TV 2.