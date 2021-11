VAKSINER: Mange nordmenn har fått vaksiner fra Pfizer-BioNTech og Moderna. Nå er spørsmålet om vaksinene vil fungere mot varianten Omikron.

Omikron-varianten: Dette gjør vaksineprodusentene nå

Mens den nye coronavirusvarianten sprer seg verden over, ruster vaksineprodusentene seg med undersøkelser og testing av nye oppfriskningsvarianter.

Av Lena Rustan Fidjestad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter at en ny mutasjon av coronaviruset ble oppdaget i Sør-Afrika, har flere land stanset flytrafikken for å hindre spredning.

Både Pfizer-BioNTech og Moderna gjennomfører nå undersøkelser for å finne ut hvor godt vaksinene fungerer, og om de må gjøre justeringer.

Det er foreløpig ikke kjent hvor farlig varianten egentlig er, men et spesielt høyt antall mutasjoner i det såkalte piggproteinet får eksperter over hele verden til å slå alarm.

Endringene kan medføre at viruset potensielt lettere kan unnslippe beskyttelsen nåværende vaksiner gir.

Verdens helseorganisasjon sa mandag at Omikron utgjør en svært høy global risiko, og at den trolig spre seg over hele verden og føre til alvorlige konsekvenser i noen regioner. De mener at foreløpige bevis tyder på at det kan øke risikoen for reinfeksjon sammenlignet med andre varianter.

Et av de sentrale spørsmålene er hvor godt rustet de nåværende vaksinene er i møte med den nye corona-varianten.

TESTER SEG: Reisende venter på å teste seg for covid-19 ved en flyplass i München, 27 november 2021, etter at den nye omikron-varianten har skapt internasjonal bekymring.

BioNTech-Pfizer: Venter svar på laboratorieprøver om to uker

BioNTech-Pfizer sier de forventer ytterligere data fra laboratorieprøvene om senest to uker. Til den tyske avisen Bild, sier en talsmann for BioNTech:

– Vi kan forstå bekymringene til eksperter og satte umiddelbart i gang undersøkelser av varianten. Den skiller seg betydelig fra variantene som er observert så langt, siden den har flere mutasjoner i piggproteinet.

Videre sier han ifølge Bild:

– Disse dataene vil fortelle oss om B. 1.1.529 (Omikron) kan være en fluktvariant som vil kreve at vaksinen vår tilpasses.

Kan levere oppdaterte vaksiner innen 100 dager

Dersom det skulle vise seg at BioNTech-vaksinen ikke lenger er tilstrekkelig effektiv mot den nye varianten, må den tilpasses.

Bild skriver at Pfizer-BioNTech har forberedt seg for å kunne tilpasse mRNA-vaksinen i tilfelle en ny variant, slik at de kan levere de første oppdaterte vaksinene innen 100 dager.

– For dette formålet har selskapene startet kliniske studier med variantspesifikke vaksiner (alfa og delta), for å samle inn data om sikkerhet og tolerabilitet, som kan presenteres for myndighetene som prøvedata ved en eventuell tilpasning, beskriver BioNTech til Bild.

PFIZER: Sprøyte med vaksine fra Pfizer-BioNTech. Nå gjennomfører legemiddelselskapet nye undersøkelser av vaksineeffekten i møte med varianten omikron.

Moderna: Tester flere alternativer

Moderna sier de arbeider med å fremskaffe en oppfrisknings-kandidat som er skreddersydd den nye varianten.

Ifølge Insider uttalte legemiddelselskapet Moderna i en pressemelding fredag at de tester flere alternativer for å respondere mot den nye varianten, dersom vaksiner viser seg å være ineffektive.

Modernas strategi inkluderer en variantspesifikk oppfriskningsdose. De studerer nå to forskjellige oppfriskningsdoser designet for å forutse mutasjoner, slik som mutasjonene som har dukket opp i Omikron-varianten.

Moderna har også satt i gang testing av doblet oppfriskningsdose, fra 50 til 100 mikrogram på friske voksne.

– Bekymringsfulle mutasjoner

I pressemeldingen sier Stéphane Bancel, administrerende direktør i Moderna:

– Mutasjonene i Omikron-varianten er bekymringsfulle. I flere dager har vi beveget oss så raskt som mulig for å iverksette strategien vår for å adressere denne varianten.

Selskapet sier at det planlegger å raskt gjøre fremsteg med en Omikron-spesifikk oppfriskningsdose, og at de har vært i stand til å fremme nye kandidater til klinisk testing på mellom 60 og 90 dager.

Dette testes ut som en del av selskapets strategi for å fremme flere variantspesifikke kandidater, inkludert Beta- og Delta-spesifikke oppfriskningsdoser, skriver Insider.