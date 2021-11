Statsministeren: − Vi må lære oss å leve med viruset

Onsdag trer de nye reglene i kraft. Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer alle som får tilbud om en tredje dose til å ta den.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Regjeringen innfører anbefaling om munnbind over hele landet, nye karanteneregler for vaksinerte voksne og varsler innstramming på grensene, opplyste statsminister Jonas Gahr Støre under redegjøringen om coronasituasjonen i Stortinget tirsdag.

– Overskriften er at denne pandemien ikke er over men den er over i en ny fase. Vi må lære oss å leve med viruset, sier statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse etter redegjørelsen.

Statsministeren mener Norge tåler mer smitte enn tidligere, men påpeker at de må ha kontroll.

– Den nye virusvarianten Omikron, skaper usikkerhet. Vi følger situasjonen sammen med FHI og Helsedirektoratet time for time. Samtidig er vårt aller viktigste verktøy for å bevare kontroll vaksinen, sier Støre.

Regjeringen planlegger for at alle over 18 år får tilbud om en oppfriskningsdose før påske, opplyste statsministeren under redegjøringen tidligere.

– Til dere som får tilbud om tredje dose – ta den, sier han på pressekonferansen.

Han legger til at det viktigste er at de over 65 takker ja til den tredje dosen.

Dette er de nye reglene:

Fra onsdag 1. desember gjelder følgende påbud:

Karanteneregler: Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter syv dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.

Regler for smittede: Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

– Kommuner med økende smitte og økende belastning på helse- og omsorgstjenesten bør i tillegg vurdere behovet for egne og strengere lokale tiltak, skriver helseminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Dette er de nye anbefalingene

Nye råd om munnbind: Regjeringen innfører nå en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det er altså ikke et påbud, men en anbefaling.

Spesielt for helse: Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

Mer hjemmekontor noen steder: Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.

Statsministeren sier videre at målet er å beholde kontrollen gjennom vinteren.

– Å unngå overfylte sykehus, og på den andre siden unngå ny nedstenging.