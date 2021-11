Statsministeren: − Kan planlegge å være med familien i julen

Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser ikke julefeiringen, og sier folk kan planlegge å være med familien i julen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Regjeringen innfører anbefaling om munnbind over hele landet, nye karanteneregler for vaksinerte voksne og varsler innstramming på grensene, opplyste statsminister Jonas Gahr Støre under redegjøringen om coronasituasjonen i Stortinget tirsdag.

– Overskriften er at denne pandemien ikke er over, men den er over i en ny fase. Vi må lære oss å leve med viruset, sier statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse etter redegjørelsen.

Statsministeren mener Norge tåler mer smitte enn tidligere, men påpeker at de må ha kontroll.

– Den nye virusvarianten omikron, skaper usikkerhet. Vi følger situasjonen sammen med FHI og Helsedirektoratet time for time. Samtidig er vårt aller viktigste verktøy for å bevare kontroll: vaksinen, sier Støre.

På spørsmål om folk må gjøre om på planene sine til julen, svarer statsministeren følgende:

– Tiltakene vi har innført er rammer som gjør det mulig å feire en god jul med tanke på hva du kan gjøre med dine nærmest, sier Støre.

– Vi kan planlegge å være med familien i julen.

Regjeringen planlegger for at alle over 18 år får tilbud om en oppfriskningsdose før påske, opplyste statsministeren under redegjøringen tidligere.

– Til dere som får tilbud om tredje dose – ta den, sier han på pressekonferansen.

Han legger til at det viktigste er at de over 65 takker ja til den tredje dosen.

Dette er de nye reglene:

Fra onsdag 1. desember gjelder følgende påbud:

Karanteneregler: Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter syv dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.

Regler for smittede: Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Dette er de nye anbefalingene:

Nye råd om munnbind: Regjeringen innfører nå en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det er altså ikke et påbud, men en anbefaling.

Spesielt for helse: Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.

Mer hjemmekontor noen steder: Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.

– Kommuner med økende smitte og økende belastning på helse- og omsorgstjenesten bør i tillegg vurdere behovet for egne og strengere lokale tiltak, skriver helseminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Statsministeren sier videre at målet er å beholde kontrollen gjennom vinteren.

– Å unngå overfylte sykehus, og på den andre siden unngå ny nedstenging. Nå øker smitten i Norge, flere legges inn på sykehus, og flere trenger intensivbehandling. Det er interessant å se at selv om smitten øker, øker ikke innleggelsene i samme grad.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at det i deler av landet har vært så høy belastningen at det har blitt et «mindre godt tilbud».

– Vi tror vi bør ned på et lavere nivå nasjonalt, men det er spesielt viktig å se det regionalt. Selv om covid-pasientene utgjør bare litt over 20 prosent, er de mer krevende. Dels av smittevern, men også krevende faglig sett.