Klimaaktivister limte seg fast i stortingssalen: − Vi har en beskjed til dere

Aktivister fra Extinction Rebellion Ung avbrøt spørretimen på Stortinget onsdag.

– Kjære Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet. Vi har en beskjed til dere, ropte en kvinnelig demonstrant mens Mona Fagerås (SV) i transport- og kommunikasjonskomiteen hadde ordet i dagens spørretime.

– FNs seneste klimarapport konstaterer at vi har to til tre år på oss til å snu skuta. og gi oss en sjanse til å nå klimamålene. Men dagens situasjon går i retning av tre graders oppvarming, fortsetter aktivistene.

Stortingspresident Masud Gharahkhani klubbet flere ganger og anmodet om ro i salen.

Stortingspresidenten og flere politikere reiser seg og går ut av salen uten dramatikk, mens demonstrantene fortsetter å rope sitt budskap.

Pressevakten ved Stortinget bekrefter til VG at demonstrantene sitter fast i rekkverket på galleriet.

De skal ha limt seg fast, og politiet jobber med å løsne dem.

Operasjonsleder Sven Christian Lie forteller til VG at det er omtrent 20 personer utenfor Stortinget, og et mindre antall inne.

– Det går rolig for seg, det er dialog hele veien. De har fått et pålegg om å forlate salen, hvis de ikke gjør det får de hjelp fra politiet til å eskorteres ut. De som ikke etterkommer pålegg kan risikere pågripelse, sier Lie.

Det er fortsatt ingen som har etterkommet politiets pålegg omtrent klokken 10:50.

Ifølge aktivistene avbrøt de spørretimen for å «ytre redsel for klimakrisen og skuffelse over at politikerne svikter dem, og for å kreve at politikerne lytter», skriver Extinction Rebellion i en pressemelding.

– Vi er unge og mange av oss kan ikke stemme. Dyr og planter kan ikke stemme. Milliarder av mennesker i det globale sør kan ikke stemme i Norge. Og dere dreper dem med deres handlinger, sier Susanne Rude Lone i sin appell, heter det i pressemeldingen.

Ny klimarapport

Dette skjer samme dag som FN-organisasjonen Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) legger frem en fersk rapport om tilstanden til det globale klimaet.

Der slår de fast at havet aldri har vært varmere, at det stiger med rekordtempo, at det aldri før har hatt høyere forsuring og at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren aldri har vært høyere.

Rapporten kommer ut årlig og tar for seg det foregående året, i år handler den om rekordene som ble satt i 2021.

– Verdens energisystem er ødelagt og bringer oss stadig nærmere klimakatastrofe, sa FNs generalsekretær António Guterres under presentasjonen av rapporten.

Han fortsatte:

– Fossilt brensel er en blindvei, både for miljøet og økonomisk. Krigen i Ukraina og dens umiddelbare effekt på energipriser er nok en oppvåkning. Den eneste bærekraftige fremtiden er en fornybar.

