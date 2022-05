Derfor blir ikke apekopper den nye pandemien

Om du er bekymret for en ny nedstenging, ber immunolog Anne Spurkland deg om å ta det helt med ro. Hun peker på tre grunner til hvorfor.

Av Thea Rosef

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Dette er overhodet ikke den nye pandemien, sier professor i anatomi og forsker i molekylær immunologi, Anne Spurkland.

Apekopper har den siste tiden fått mye oppmerksomhet. Den sjeldne virussykdommen gir utslett over hele kroppen, og er påvist flere steder i Nord-Amerika og Europa. Sverige fikk sitt første tilfelle på torsdag.

Lørdag kveld kom også nyheten om at Oslo kommune har startet smittesporing etter at en utenlandsk person som besøkte hovedstaden i starten av mai, har fått bekreftet apekopper i sitt hjemland.

Det første tilfellet i Europa ble bekreftet 7. mai i Storbritannia, fra en som hadde vært på reise i Nigeria. Siden har det kommet tilfeller i Spania, Sverige, Portugal, USA, Australia og Sveits. Det er foreløpig rundt 80 bekreftede tilfeller.

I Vesten har apekopper kun dukket opp som sjeldne importtilfeller de siste årene, og har kun vært koblet direkte til reising i afrikanske land.

Info Fakta om apekopper Apekopper er en virussykdom som minner om kopper, men den er mye mindre smittsom og har lavere dødelighet

Sykdommen er vanligvis mild, og de fleste smittede vil bli friske uten behandling i løpet av noen uker. Noen vil utvikle arr

Apekoppeviruset oppstod for første gang i 1959 hos aper brukt i forskning. De første tilfeller blant mennesker ble identifisert i Demokratiske republikk Kongo i 1970

Sykdommen er vanligvis mest utbredt i Kongo, men har også spredt seg til andre land i det sentrale Afrika

Verdens helseorganisasjon (WHO) skriver at barn og unge er mest utsatt for alvorlig sykdom av apekopper

Foreløpig er det en dødelighet på under 1 prosent, ifølge FHI

Det er ikke meldt om noen dødsfall noen gang fra vestlige land

Utslettet oppstår ofte etter at man har hatt influensalignende symptomer et par uker. Det starter som regel i ansiktet og kan spre seg til andre deler av kroppen

Smitten skjer gjennom tett kontakt og hovedsakelig ved utslett. Smitte kan skje i familien med hudkontakt ellers også. Det kan også smitte gjennom dråpesmitte Vis mer

Det som er uvanlig nå, og som gjør at FHI følger nøye med, er at det rapporteres så mange tilfeller, og at de smittede ikke har vært på reise til Vest-Afrika.

Men det betyr ikke at det er fare for noe pandemi, sier Spurkland.

– Det får utrolig raskt oppmerksomhet nå. Apekopper har vi sett før, men nå har mange blitt mye mer oppmerksom på muligheten for nye smittsomme virus etter coronapandemien.

Immunologen trekker frem tre hovedgrunner til at vi ikke har en ny pandemi i vente:

Vaksine

– Vi har vaksine. Det hadde vi jo ikke da coronaviruset kom. Det er den store forskjellen.

Apekopper er et beslektet virus til kopper, derfor virker koppevaksinen på viruset. I Norge sluttet vi med vaksinering av kopper i 1976, og sykdommen ble erklært utryddet i 1980.

Mens apekopper har aldri vært i Norge før.

– Helsemyndighetene sitter nok klare til å gi ut vaksine om det skulle dukke opp tilfeller her i landet. Også til nærkontakter vil det være aktuelt, sier Spurkland.

– Kopper er et potensielt terrorvåpen, altså den som er utryddet og har en dødelighet på 20 prosent. Derfor er det en beredskap på vaksine der fortsatt, og helsemyndighetene har mange doser, slik jeg har forstått det.

Smitte

Immunologen sier at det skal mer til å bli smittet med apekopper enn av for eksempel coronaviruset.

– Du skal ganske tett på folk for å bli smittet selv. Coronaviruset kunne man jo bli smittet av bare man var i samme rom, og da visste man ofte ikke hvem som smittet. Men her vil det være folk man har vært i tett kontakt med, og det er dermed lettere å spore opp og bryte smittekjeden.

Det er også lettere synlig om man er smittet, legger hun til.

– Du får jo veldig synlige blemmer, og må da isoleres.

Selv om kvinner kan rammes på lik linje som menn, uttalte avdelingsdirektør i FHI Frode Forland til VG fredag at smitten de så langt er kjent med, har oppstått blant grupper av unge menn som har sex med menn. Det er flere fra de samme miljøene som har fått smitte i ulike land. Det kan dreie seg om steder man oppsøker og har hud mot hud-kontakt, som for eksempel sexklubber.

– Det kan se ut som det er et miljø som fester så hardt og tett at smitten har fått spre seg, sier Spurkland.

Mutasjon

– Coronaviruset muterte mye, men dette viruset er et rimelig stabilt virus.

Mutasjon er en varig forandring i en organismes arvestoff. Det var derfor knyttet mye usikkerhet til hvor godt de ulike vaksinene mot coronaviruset fungerte etter at viruset stadig muterte til nye varianter.

Men kopperviruset oppfører seg altså mer stabilt.

– Det at det nå dukker opp smitte mellom mennesker, og ikke fra dyr til menneske, betyr ikke nødvendigvis at viruset har endret egenskaper, men kanskje like gjerne at miljøer har endret seg noe. Det kan også være at den type atferd som fører til økt smittespredning nå, ikke var like vanlig før. Det vil vi vite mer om etter hvert, sier Spurkland.

– Alt i alt kan folk flest ta dette med ro, selv om folkehelsemyndighetene selvsagt følger situasjonen nøye.

– Noe nytt som skjer i Vesten

Forskere i flere afrikanske land, som har vært tett på mange utbrudd av apekopper, er forbløffet over spredningen i Europa og Nord-Amerika, skriver AP.

– Dette er ikke den type spredning vi har sett i Vest-Afrika, så det kan være det er noe nytt som skjer i Vesten, sier virolog Oyewale Tomori, som tidligere ledet Nigerian Academy of Science og som sitter i flere av WHOs rådgivende styrer.

Shabir Mahdi, professor i vaksinologi ved University of Witwatersrand i Johannesburg, sier seg enig.

– Vi har ikke sett noe til at smittemønstrene for apekopper har endret seg i Afrika. Så hvis noe annet er tilfelle i Europa, må Europa undersøke det, sier han til nyhetsbyrået.

Sverige fikk sitt første tilfelle torsdag, og regjeringen har fattet et vedtak om å klassifisere sykdommen som allmennfarlig. Men spesialist i infeksjonssykdommer og klinisk immunolog, Rolf Gustafson, sier til SVT at han har svært vanskelig for å tro at sitasjonen vil forverres kraftig.

– Vi vil helt sikkert finne noen flere tilfeller i Sverige, men jeg tror ikke det vil bli noen pandemi på noen måte. Det er ingenting som tyder på det nå.