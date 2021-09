Den «ukjente» katastrofen i Laksevåg: – De bombet alt

Over barna som skjuler seg i kjelleren på Holen skole, begynner taket å riste. Den oktoberdagen regner bombene over Laksevåg i Bergen i det som blir regnet som den verste norske sivile katastrofene under andre verdenskrig.

Av Kaia Hauge Nustad

I 1944 var Laksevåg mest kjent som et veletablert industriområde og Bergens nabokommune. Fabrikker, tett bebyggelse av små trehus, skoler og den tyske ubåtbunkeren Bruno preget stedet i krigsårene.

