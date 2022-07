KARAKTERJAG: Studentleder Maika Marie Godal Dam vil ha slutt på at karakterer er alt som har noe å si, når kommende studenter søker seg til høyere utdanning.

Studentleder ut mot karakterjag: Vil endre opptakssystemet

Norsk studentorganisasjon ønsker å endre dagens opptakssystem til å handle mindre om karakterer. Denne vinteren skal mulige endringer vurderes politisk.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mandag kom tallene for årets studieopptak.

For første gang på flere år gikk søkertallene til høyere utdanning i år ned. Samtidig har antall studieplasser ved lærestedene økt. Det fører til mindre konkurranse om plassene. Rekordmange kom i år inn på førstevalget sitt.

– Vi er tilbake på 2019-nivå søkertall, og det synes jeg er bra, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Under coronapandemien var det rekordmange søkere til høyere utdanning.

Økende karakterjag

Maika Marie Godal Dam er ikke like fornøyd. Hun er leder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

– Med dagens opptakssystem kan det være desimaler som skiller søkerne fra hverandre, og avgjør unge menneskers fremtid.

Av årets kvalifiserte søkere, fikk 15 982 ikke tilbud om studieplass. Dette kan skyldes at søkerne for eksempel kun har søkt studieprogrammer de ikke hadde høy nok poengsum til.

– De siste årene har vi sett et stadig økende karakterjag, for å komme inn på en rekke studier, sier Godal Dam.

ØNSKER ENDRING: Studentleder Maika Marie Godal Dam, mener noe må gjøres med karakterjaget for opptak til høyere utdanning.

– I dag er veien til høyere utdanning mer tilgjengelig for noen enn for andre. Om du kommer fra et økonomisk ressurssterkt hjem og har råd til privatistskolene, har du et bedre utgangspunkt for å nå høyere utdanning.

Nå ønsker NSO å se på alternative opptaksformer.

– Vi ser behovet for å gjøre endringer ved dagens opptakssystem, slik at karakterjaget ikke fortsetter å øke, sier studentleder Godal Dam.

VG skrev mandag om Marcus (20) som fikk 21 seksere - men likevel ikke var god nok for medisinstudiet.

Selv om færre søker seg til høyere utdanning, fortsetter poenggrensene å stige. På samtlige av toppstudiene har poenggrensen steget i år.

Mandag svarte utdanningsministeren VG på om det er bærekraftig i lengden at det blir høyere og høyere poenggrenser på studiene.

– Nei, svarer Borten Moe, og utdyper:

– Det kommer til å være konkurranse om de mest populære studieretningene, og det betyr og at innenfor en rekke fag og disipliner at flere vil søke seg dit. Da er det naturlig at det er en del som ikke kommer inn. Det som er interessant og viktig er å diskutere opptakssystemet, og det er satt ned et utvalg skal levere en rapport om systemet i desember.

– GODE GRUNNER: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe mener det er gode grunner til å gå gjennom opptakssystemet nå.

Kan komme endringer

Innen 1. desember 2022 skal Opptaksutvalget som ble sammensatt våren 2021 levere en norsk offentlig utredning (NOU) til Kunnskapsdepartementet.

Utvalget skal komme med sine anbefalinger til hvordan det kan lages et forståelig og fleksibelt opptaksregelverk, som ivaretar søkernes rettssikkerhet og som kan tilpasses fremtidens høyere utdanning og den teknologiske utviklingen.

Til arbeidet har de fått 54 innspill fra universiteter, høgskoler og organisasjoner.

Borten Moe mener det er gode grunner til å gå gjennom opptakssystemet nå.

– Det kan stilles velbegrunnede spørsmål om det går inflasjon i ekstrapoeng, og om det er fornuftig at så mange bruker så mye tid på å ta opp fag, sa utdanningsministeren mandag.

Han trekker frem at Norge er det eneste landet med ubegrenset antall forsøk på å ta opp fag, som han vet om.

– Blir man en bedre lærer eller lege av det? Er det bra for deg selv og samfunnet at du bruker de beste årene dine på å ta opp fag? Det er vanskelig å argumentere for at det er fornuftig. Det må vi åpenbart kikke på, og det må diskuteres med utgangspunkt i NOU-en som kommer til jul, konkluderte statsråden.

NSO-leder Godal Dam trekker frem flere mulige tiltak.

– Det kan være at man dokumenterer relevant erfaring i et erfaringsskriv, at man sender motivasjonsbrev, eller gjennomfører intervjuer eller opptaksprøver til bestemte studier, forklarer Godal Dam, og legger til:

– Det tror vi også Opptaksutvalget ser på. Vi er spente på hva de foreslår.

Godal Dam forventer at regjeringen lytter til Opptaksutvalget når rapporten er klar.