Lasse Karlsen og Beate Nikolasen er strandet i Tyrkia.

Sitter fast etter streiken: − Har aldri opplevd så dårlig service

Lasse Karlsen, samboeren og barna sitter fast i Alanya selv om streiken er over. – Har aldri opplevd så dårlig service, sier han.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Familien hadde planlagt en to ukers tur i Alanya i Tyrkia. De reiste ned før streiken startet og skulle etter planen hjem igjen 11. juli. Men det ble vanskelig, for 4. juli brøt det ut streik blant pilotene i SAS.

Samme dag som streiken startet mottok Lasse Karlsen en tekstmelding fra SAS om at flyet hjem var kansellert som følge av streiken. Videre skrev de at de prøvde å finne en løsning på hvordan de skulle få dem hjem til Norge. Kort tid etterpå mottok de en ny SMS om at det ikke var mulig.

Siden da har familien prøvd å ringe SAS, tatt kontakt med dem på chat og fått venner i Norge til ringe dem – uten å nå gjennom til flyselskapet.

– Det har gått veldig dårlig, jeg blir brutt etter å ringt i en time, og fått telefonsvareren én gang. Jeg har blitt lovet at de skal ringe tilbake, men jeg har ikke hørt noe, sier han.

TILBAKE I LUFTA: SAS-flyene er tilbake i lufta etter streiken, men uten Lasse Karlsen som hadde bestilt returbilletter hjem med dem.

Skulle vært på jobb

I Tyrkia er Lasse Karlsen, hans to barn, en venninne av barna og samboeren strandet. Han sier det koster dem mye.

– Vi har ikke helt regnet på det, men vi betaler husleie på leiligheten på 2000 hver dag, og så er det mat i tillegg. Vi er jo fem personer, så dette rammer oss, sier han.

Han og to av barna hans skulle vært på jobb på Sortland, men slik blir det enn så lenge ikke.

– Man blir jo litt tafatt og kan ikke planlegge så mye, vi sitter bare og venter og venter, sier Karlsen.

Ifølge Karlsen er de ikke de eneste nordmennene i Alanya som sitter fast.

– Vi har hørt om flere i samme leilighetskompleks som har opplevd det samme, men ikke riktig så lenge som oss.

Nå venter Karlsen, samboeren, barna og venninnen på tilbakemelding fra SAS.

Etterdønninger etter streiken

SAS-streiken varte i til sammen 15 dager. Nå jobber selskapet med å få opp rutene sine og hjelpe de som fortsatt er strandet i utlandet. Streiken har ført til lengre ventetid for dem som prøver å kontakte SAS.

– Vi har oppbemannet enda mer denne uken, nettopp for å kunne hjelpe kundene sånn at det skal være enklere for de å ta kontakt med oss, sier Tonje Sund, pressesjef i SAS.

– Har dere ikke noen systemer som kan plukker opp at det er folk med returbilletter som må komme seg hjem. Er det folk som selv må ta kontakt?

– Jo, nå i oppstarten etter steiken så er det en kombinasjon av at vi vurderer hvor behovet er størst, og at hva som er praktisk mulig. Vi ser at det har vært svært mange passasjerer som har vært strandet i ulike charter-destinasjoner, de jobber vi med å få hjem, sier hun.

Onsdag blir tomme fly sendt til blant annet Hellas for å hente strandede turister, men det hjelper fint lite for Karlsen som fortsatt venter på å komme seg hjem fra Tyrkia.

Kommunikasjonssjef i SAS Tonje Sund.

– Vi jobber fortløpende med å få passasjerer som er strandet hjem, men det illustrer hvor hardt en streik av dette omfanget rammer passasjerene, sier pressesjefen.

De har forståelse for situasjonen til Karlsen, og til Karlsens kommentar om at han aldri har opplevd så dårlig service før, svarer pressesjefen i SAS dette:

– Det er klart at det vi har opplevd de siste to ukene har enorme konsekvenser for folk, og det er ikke vanskelig å forstå den frustrasjonen. Så får vi jobbe fremover med å sørge for at flyene kommer seg i lufta og at folk kommer seg dit de skal og hjem, og jobbe med å styrke den tilliten igjen, det er noe vi må jobbe med hver eneste dag, sier Sund.

For både Karlsen og andre strandede turister er rådet å smøre seg med tålmodighet.

– Det vil nok være lengre kø enn normalt en stund fremover. Nå jobber vi intensivt og fortløpende for å hjelpe så mange som mulig, men det blir nok lengre kø enn normalt når det er trafikkforstyrrelser av så store dimensjoner som vi ser her. Det er selvfølgelig veldig beklagelig for de det gjelder, sier pressesjefen.

