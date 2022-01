Stormen har truffet land

FROSTA (VG) Stormen har søndag kveld truffet land i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Mens vindkastene i lavlandet ligger på omkring 30 m/s, er det i høyere strøk observert opp mot 40 m/s den siste timen, melder Meteorologisk institutt ved 18.45-tiden. I tillegg er det snøbyger med torden i området.

Meteorolog Martin Granerød forteller til VG at det vil blåse kraftig de neste tolv timene.

– Vindkastene vil være så sterke at de kommer til å flytte på ting. Folk kan forvente innstilte ferger, trefall i veier, stengte broer og kutt i strømlinjer.

Granerød råder folk til ikke å legge ut på veien.

– De som ikke har kjørt fra hyttene sine ennå, bør vente til i morgen med å begynne å kjøre. At det i Trøndelag og Møre og Romsdal snør i tillegg, gjør ikke kjøreforholdene noe bedre.

Farevarsel

Det er utstedt både gult og oransje farsevarsel storm flere steder i landet.

Farevarselet gjelder store deler av Sør-Norge, og allerede er flere veier stengt og ferjeavganger innstilt.

Statsmeteorolog Magnus Haukeland har uttalt at den «kraftige vinden er en hendelse som kan skje hvert tiende år», og i Trøndelag har politiet bedt folk holde seg inne.

Søndag ble farevarselet utvidet: Det blir også kraftig vind i vestlige deler av Agder, Telemark, Buskerud og Innlandet fylke.

FAREVARSEL: Trøndelag forbereder seg på storm, her fra Trondheim søndag kveld.

Biler blåser av veien

Søndag ettermiddag blåste en buss av veien ved Bjerkeset like ved Batnfjordsøra i Møre og Romsdal.

– Vinden har tatt tak i bussen og blåste den av veien. Det var en mann i bussen, men han fremstår som uskadd, sier operasjonsleder Tor-André Gram Franck.

Dett er bare én av en rekke tilfeller i dag hvor biler har blitt blåst av veibanen, ifølge Erling Drangsholt i Vegtrafikksentralen Midt.

– Det er fortsatt folk som kjører. Jeg skjønner ikke helt hva de tenker, sier han.

– Nå er det best å holde seg hjemme. Hvis man absolutt må ut og kjøre bør man ta en sjekk på 175.no. Man kan fort komme til en stengt vei, sier Drangsholt.

Forventer strømutfall

Etter et møte med Meterologisk institutt søndag ettermiddag har nettselskapet Tensio prognosene klare hvordan stormen kommer til å påvirke strømforsyningen i de utsatte områdene.

– Vi har fått bekreftet at vi må være forberedt på at det blir et krevende døgn for strømforsyningene, sier kommunikasjonssjef i Tensio, Bengt Eidem.

– Det som kommer innover Trøndelag nå gjør at vi får en del strømutfall.

Ifølge Meteorologisk Institutt kommer den hardeste vinden til å treffe sør for Trondheim, men hele Trøndelag kommer til å rammes av sterk vind. I tillegg er det meldt lyn og snøfall.

I Møre og Romsdal opplever opp mot 3000 kunder strømbrudd nærmere 18:30 søndag, ifølge Elinett.no.

BRUDD: Strømforsyningene kan bli brutt av trefall under stormen, varsler Bengt Eidem i nettselskapet Tensio.

Eidem sier de forbereder seg på flere hendelser som kan slå ut strømforsyningene.

– Spesielt er det fare for trefall over strømlinjene. Når lynet kommer i tillegg kan det slå ned på våre komponenter, sier han.

Mannskapene i selskapet har ekstremvært Gyda friskt i minnet. Da lyktes de ifølge Eidem med å få rettet de fleste feilene ganske raskt, men i noen tilfeller måtte de vente med å rykke ut til dagslys neste dag, i påvente av bedre værforhold og fremkommelighet.

Eidem er klar på at det kan bli tilfelle igjen.

Nettselskapet ber privatpersoner forberede seg på strømbrudd. Her er tiltakene du kan ta: