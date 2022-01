Mange tusen uten strøm - måtte sprenge tre over strømledning

FROSTA (VG) Stormen herjer flere steder i landet og mange tusen er uten strøm.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Værnes flyplass er stengt, flere har mistet strømmen og 60 storfe står ikke lenger under tak - det blåste bort sammen med mye annet i den varslede stormen i Midt-Norge søndag kveld.

Meteorolog Martin Granerød fortalte VG søndag kveld at det vil blåse kraftig utover natten.

Tensios strømstanskart for Trøndelag viser klokken 03.18 at langt over 3000 har mistet strømmen i Nord- og Sør-Trøndelag.

858 er uten strøm i Oslo-området, på Romerike og i tidligere Østfold fylke natt til mandag. Det viste Elvias strømbruddskart klokken 03.

I Agder er også over 1000 uten strøm, viser Agder Energis strømstanskart klokken 0327.

På Heimdal må et tre som ligger over en strømledning sprenges for å opprette strømmen.

– Ingen grunn til bekymring for beboere som hører smellen, skriver politiet i Trøndelag.

Natt til mandag fikk også sørlandet merke det.

Politiet i Agder meldte om ikke mindre enn fem trær som hadde falt over veien på forskjellige steder fra rundt klokken 23 og utover natten.

– Det har ikke ført til noen farlige situasjoner så langt. Det er lite trafikk sier operasjonsleder Lars Hyberg til VG like før klokken 03.

– Vi opplever også at folk er på tilbudssiden, de er veldig flinke til å ringe inn og varsle, og flere har selv gått ut for å fjerne trær over veien.

Han oppfordrer bilister som må ut på morgenkvisten om å være spesielt oppmerksomme og tilpasse farten.

– Hvis jeg skal få lov til å spå så tror jeg ikke det er det siste treet over veien jeg har rapportert om.

Rett før klokken 22 søndag fortalte meteorolog Granerød at vinden vil bevege seg noe østover i landet, men at stormen består flere steder i Midt-Norge.

Det er allerede meldt om innstilte ferger, trefall i veier, stengte broer og kutt i strømlinjer.

– Vindkastene vil være så sterke at de kommer til å flytte på ting, sa Granerød tidligere søndag.

I Hovin i Trøndelag er et låvetak tatt av vinden.

Meteorologen råder folk til ikke å legge ut på veien.

– De som ikke har kjørt fra hyttene sine ennå, bør vente til mandag med å begynne å kjøre. At det i Trøndelag og Møre og Romsdal snør i tillegg, gjør ikke kjøreforholdene noe bedre, sier Granerød søndag kveld.

I Frosta sentrum i Trøndelag både snødde og blåste det søndag kveld.

– Jeg tror det går noen tak, ja, sier Jan-Otto Brænne som VG treffer på tur med hunden Foxy.

Han sier han husker nyttårsstormen i 1991.

– Jeg så et skur med noen søppeldunker oppi her, og tenkte det var noen som hadde snudd på dem.

– Nei, dæven det er best å ha seg inn. Jeg ble truffet av noe is. Hadde ikke fått med meg at det skulle bli sånn, sier han.

SNØ OG VIND: Jan-Otto Brænne er søndag kveld ute og lufter hunden i Frosta sentrum.

Ved en pizzarestaurant i nærheten møtte vi Lina Einarsve, som akkurat er ferdig på jobb på en bensinstasjon på Aasen. I bilen ventet hun på en skinkepizza akkurat i det stormen blåser opp i Frosta.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det er friskt, sier Einarsve om været søndag ettermiddag.

– Det var overraskende greit å kjøre. Jeg så for meg det skulle ta lenger tid. Brøyterne jobber, og står på.

KLAR FOR STORM: Lina Einarsve utenfor en pizzarestaurant i Frosta sentrum.

Det er utstedt både gult og oransje farsevarsel storm flere steder i landet. Farevarselet gjelder store deler av Sør-Norge, og søndag kveld er flere veier stengt og ferjeavganger innstilt. I Trøndelag har politiet bedt folk holde seg inne.

Ari Kristiansen i Frosta trosset oppfordringen - og så seg nødt til å spise burger fra bensinstasjonen til middag, da strømmen var gått hjemme hos ham.

– Jeg har firehjulstrekk og den sitter greit på veien. Jeg er nordfra, så jeg har opplevd verre enn det her. Jeg er godt kjent med drittvær, sier Kristiansen som opprinnelig kommer fra Sætermoen i Indre Troms.

Stein Aursand sto ute og skulle måke snø for en nabo slik at hjemmesykepleien skulle kunne komme frem til naboens dør.

Men han måtte søke dekning bak husveggen.

– Jeg er ikke sikker på om hun er hjemme, lyset kom bort. Det er utfordrende dette, jeg har søkt dekning her nå.

LØSNET: På Sunndalsøra tok vinden skikkelig godt tak. Takplater har løsnet og for av gårde med vinden.

Fly måtte snu

Et SAS-fly fra Bergen som skulle til Vigra Lufthavn i Ålesund måtte gjøre retur sørover.

På Flightradar24 kan man se at flyet gjorde flere runder før det satte kursen mot Gardermoen, sannsynligvis på grunn av værforholdene, ifølge pressevakt i SAS Tina Szyrbak, som sitter i Danmark.

– Man forventer overhodet ikke å fly kundene tilbake søndag. Passasjerene vil få overnatting i Oslo og så vil man se an situasjonen mandag, sier hun.

Hun forteller at kontrollvakten, som sitter i Sverige, følger værforholdene time for time, og at kanselleringer kan skje på kort varsel. I tillegg regner hun med forsinkelser og at flygninger må lande på andre lufthavner.

Rundt klokken 19 søndag besluttet Avinor å stenge Trondheim Lufthavn, Værnes.

RUNDTUR: «Dette SAS-flyet har snart flere runder over Ålesund enn det Hjallis hadde på Bislett under OL i 1952», bemerket en Twitter-bruker.

Takplater løsnet

Vinden har røsket ordentlig på Sunndalsøra i Møre og Romsdal. Det førte til at flere bygninger og Sparebank Sunndal sine takplater løsnet.

– Takplatene fløy utover hovedveien og gjennom Sunndalsøra. Politi og brannvesen på stedet har valgt å stenge av veien inntil vi har sikret området, men det er omkjøringsmuligheter, sier Nils Bjerknes i Brann- og redningsetaten Møre og Romsdal.

Brannvesenet har hatt en rekke oppdrag i dag forbundet med løse gjenstander.

– Det er trær over vei, trampoliner på ville veier og lekehytter som løsner, sier Bjerknes.

forrige

fullskjerm neste 1 av 2 Foto: Ole Martin Wold / NTB

Forventet strømutfall

Etter et møte med Meterologisk institutt søndag ettermiddag vet nettselskapet Tensio mer om hvordan stormen kommer til å påvirke strømforsyningen i de utsatte områdene.

– Vi har fått bekreftet at vi må være forberedt på at det blir et krevende døgn for strømforsyningene, sier kommunikasjonssjef i Tensio, Bengt Eidem.