Frustrerte over nye reiseregler: − Mange har vært fortvilet

Én uke etter at nær familie og kjærester fra USA fikk unntak fra innreiseforbudet, er landet tatt av listen igjen. Kjærester og familie er opprørte over manglende informasjon.

Fra og med mandag 5. juli åpnet regjeringen for at flere barn, besteforeldre og kjærester kunne komme til Norge. Blant landene som fikk mildere innreiseregler var USA.

Kjærester, barn og annen nær familie måtte fortsatt i karantene ved innreise, men skulle unntas fra innreiseforbudet.

Så snudde regjeringen.

Etter en ny vurdering besluttet de blant annet at USA går fra lilla til å strykes fra listen, som betyr at kjærester og besteforeldre likevel ikke får komme fra USA til Norge fra midnatt natt til mandag 12. juli.

VG tok kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet for å få oppklaring om hva som skjer med kjærester og besteforeldre med innvilget innreise til Norge som ankommer Norge etter etter fristen.

Departementet opplyste i en e-post at personer fra USA med innvilget innreise til Norge får benytte seg av tillatelsen og reise inn i Norge etter 12. juli, til tross for endrede innreiseregler.

Gjelder kun for kjærester

Etter spørsmål om presisering fra VG skriver de derimot at dette i utgangspunktet kun gjelder for kjærester. Årsaken til at kjærester fremdeles kan reise inn, og ikke for eksempel besteforeldre, er at det finnes en søknadsbasert ordning for den førstnevnte gruppen.

Dette unntaket for kjærester gjelder i tillegg kun for USA, opplyser Justisdepartementet til VG.

– Nå gjelder det kun USA, fordi de er det eneste tredjelandet som har gått fra «lilla» til «lysegrå» på FHIs liste over tredjeland, forklarer kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange.

Det er et vilkår at alle må være over 18 år, at de har vært kjærester over 9 måneder, og at de tidligere har møttes fysisk.

– Men de må – som alle som kommer fra land med et slikt smittenivå – bo på karantenehotell når de kommer til Norge, opplyser statssekretær Lars Jacob Hiim.

USA er nå et lysegrått land. Det innebærer at innreisende til Norge kan teste seg ut av karantenehotell etter tre døgn, og deretter etter fire døgn hjemme eller på egnet sted.

Personer fra USA som er fullvaksinert eller som har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene og kan dokumentere dette med et verifiserbart EU-sertifikat kan reise inn til Norge.

Manglende informasjon

Statssekretæren skriver videre at han skjønner situasjonen er skuffende.

– Nå har smittesituasjonen i USA endret seg, og helsemyndighetene har endret vurderingen sin. Da må vi følge opp de faglige rådene, selv om det dessverre går utover reisende fra USA, og spesielt kjærester og besteforeldre, forklarer han.

– Med en gang det blir en bedring i smittesituasjonen og helsemyndighetene endrer sin vurdering vil vi også åpne for disse gruppene igjen.

Flere har reagert på at hverken regjeringen eller Utlendingsdirektoratet (UDI) har informert om unntaket på sine sider fredag. Den eneste informasjonen de har fått er via VG, som formidlet denne informasjonen fra Hiim.

UDI skrev fredag at «Dersom kjæresten din har fått tillatelse til innreise, men reiser etter 12. juli er det ikke sikkert hun/han vil komme inn i Norge. Vi beklager at vi ikke har mer presis informasjon nå, men venter på oppdateringer fra regjeringen som kommer mandag.»

På regjeringens nettsider opplyses det at regelendringene kommer av smittesituasjonen i USA. Akkurat nå har landet et smittetrykk på 66,4 per 100.000 innbyggere, ifølge VGs oversikt. Til sammenligning har Norge et smittetrykk på 47,4.

– Det var en tøff dag

– Informasjonen har vært dårlig. Jeg skjønner ingenting, forteller Filippa Fallet Knudsen (29) til VG.

Hun skal etter planen ta imot sin kjæreste Luke Allen (33) på Gardermoen tirsdag, med fly fra Denver i Colorado.

Paret har ikke sett hverandre på ni måneder. Gleden ble stor da Allen kunne reise til Norge. Billett ble booket umiddelbart.

– Vi var i ekstase og så fram til å tilbringe tre uker sammen. Så kom det som så ut til å være kontrabeskjed. Det var en tøff dag, sier hun.

Allen skal i sin brors bryllup lørdag, hvilket betyr at han hadde gått glipp av brorens store dag dersom han ombestilte reisen for å rekke å lande i Norge innen fristen.

– At personer fra USA med innvilget innreise til Norge likevel får komme gjør situasjonen hakket enklere, men de burde informert om dette tidligere, sier Knudsen.

Booket om flyreisen

Allison Myers (34) fra Cleveland i Ohio skulle opprinnelig landet i Trondheim klokken 23 søndag kveld, for å besøke sin norske kjæreste. Det er ni måneder siden hun så ham sist.

Paret søkte om innreisetillatelse for Myers med en gang innreisereglene ble endret mandag morgen, og bestilte billett to timer senere.

– Da beskjeden om at USA ble strøket av listen kom, følte jeg en blanding av stress, panikk og sinne. Det hele skjedde med veldig kort varsel, forteller hun over telefon fra USA.

Grunnet usikre beskjeder fra UDI hvorvidt hun fikk innpass om hun fortsatt sto i kø for å komme inn etter midnatt, bestemte hun seg for å avbestille billetten og kjøpe ny.

Allison Myers fra USA valgte å bestille sin reise, siden hun opprinnelig skulle landet i Norge søndag klokken 23. Foto: Privat

Myers reiser fra Chicago Illinois, med mellomlanding i København. Klokken 22 ankommer hun med fly til Oslo. Deretter må hun ta seg til Trondheim med tog.

– Det blir dyrere billetter og lengre reiserute for meg. Jeg skulle ønske jeg fikk informasjonen tidligere. Store deler av fredagen gikk med til forvirring og endring av planer, samt bekymring over å rekke frem i tide, sier hun.

Kjærestesommeren avlyst

8. juli bestilte Matteo Rokkes (24) amerikanske kjæreste flybillett til Norge. Etter at regjeringen snudde ble kjærestesommeren i Norge avlyst.

– Vi forholdt oss til at hun ikke fikk reise, så kom kontrabeskjeden i VG fredag kveld. Om informasjonen hadde kommet tidligere kunne vi tatt avgjørelsen basert på et helhetlig bilde. Siden hun må på karantenehotell hadde nok resultatet blitt det samme, forteller Rokknes.

Om regjeringens endrede reiseregler sier han:

– Det er ganske frustrerende – mildt sagt. Det er en uutholdelig situasjon når man går og tror at man endelig skal sees igjen, og det bare noen dager senere tas tilbake. Det er veldig vanskelig å forholde seg til.

Han peker på at mange som rammes av endringene ikke har sett kjærestene og familiene sine på 18 måneder.

Også Rokknes klager på informasjonsformidlingen fredag.

– Først ringte jeg Helse-Norge, før jeg kontaktet UDI og Oslo kommune. Ingen hadde klare svar å komme med, utover det som sto på regjeringens sider, sier Rokknes.

Han har forståelse for at regjeringen må tilpasse reglene etter smitteutviklingen i verden, men synes det er vanskeligere å forstå at hans fullvaksinerte kjæreste kan utgjøre en smitterisiko.

– Jeg skjønner at man ikke skal åpne for full turisme, men det må være mulig å se familien og kjæresten sin om de er fullvaksinerte.

– Enda et slag i ansiktet

– Mange har vært fortvilet, mistet håp og booket om flybilletter. Mangel på forutsigbarhet og dialog er et stort problem. Og hva med besteforeldre som ikke får komme likevel? spør talsperson Richard Flaaten for den mye omtalte Facebook-gruppen «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19».

For en uke siden fikk familie og kjærester av amerikanske borgere beskjed om at de kunne søke om innreise for nær familie og kjærester fra lilla land, men at de måtte vente med å bestille flybilletter til søknaden var blitt godkjent.

– En uke etter kommer beskjeden om at grensene skal stenges igjen mot USA, med bare noen dagers varsel. Dette er enda et slag i ansiktet for dem som har vært uten sine nærmeste lenge. På det meste opptil halvannet år, sier Flaaten.

Gruppen kritiserer regjeringen, og mener regelverket er kronglete og vanskelig å forstå.

– Det er så uforutsigbart. Om man for eksempel skal flytte, trenger man i hvert fall tre eller fire ukers forvarsel. Folk har jobb og bolig. Regjeringen klarer ikke sette seg inn i andres situasjon, det er en motvillighet til å skape et forståelig og forutsigbart system.

Flaaten frykter grensepolitiet ikke får instrukser om at kjærester som har innvilget innreise til Norge skal få komme inn i landet. VG har spurt Justis- og beredskapsdepartementet om dette, men ikke mottatt svar.

Talsperson for Facebook-gruppen sier de mener regjeringen bryter med retten til familieliv.

– Retten til familieliv er grunnlovsfestet. Nå må regjeringen anerkjenne at politikken deres gjør at folk ikke får gjennomført familielivene sine. Vi etterspør medmenneskelighet, og at de finner løsninger slik man har klart i alle de andre nordiske landene.

– Har jobbet så raskt vi kunne

På spørsmål om hvorfor det ikke er informert tidligere om at personer med allerede innvilget søknad får benytte seg av den også etter 12. juli, svarer Hiim:

– Vi har jobbet så raskt vi kunne etter det ble klart at reglene måtte endres. Vi var opptatt av å få informasjonen raskt ut om innstrammingene, samtidig som vi parallelt jobbet med å få på plass en overgangsordning for dem som allerede har en tillatelse.

– Hva er deres kommentar til dem som opplever at de ikke har fått tilstrekkelig informasjon?

– Jeg skjønner at det oppleves som vanskelig, men vi har som sagt jobbet så raskt som overhodet mulig for å få informasjonen ut.