Tirsdag 20. juni: Dette har skjedd i natt

Det pågår en desperat leteaksjon for å finne en ubåt med fem personer som har forsvunnet under et dykk ned til vraket av Titanic. – Et mirakel hvis de blir funnet i live, sier Jannicke Mikkelsen, som er venn av en av de savnede.

Ingrid Hovda Storaas

VG