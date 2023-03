HER BODDE HAN: Den nå drapssiktede nordmannen bodde i et lite rødt hus avsidesliggende til i Värmland i Sverige. Fra før er han domfelt en rekke ganger.

Fryseboks-saken i Sverige: Tidligere dømt for voldtekt og blotting

Den eldre nordmannen som er siktet for fryseboks-drapet i Sverige blottet seg gjentatte ganger i Norge.

Torsdag fant svensk politi kroppsdelene til en død kvinne i fryseren til nordmannen, som bor øde til i Värmland i Sverige.

Ifølge Aftonbladet skal mannen selv ha fortalt at kvinnen lå død hjemme hos ham, og avisen skriver at kvinnen kan ha vært død så lenge som åtte år.







Politiet har omtalt dem som bekjente, men de skal på et tidspunkt ha vært samboere i det lille røde huset, som ligger i enden av en grusvei opp mot et skogholt i en liten grend.

Nordmannen nekter imidlertid straffskyld for drap og likskjending. Innen søndag klokken 12 skal den svenske påtalemyndigheten avgjøre om de vil be om at mannen varetektsfengsles.

Blottet seg for barn og eldre kvinne

Før han flyttet til Sverige ble han dømt en rekke ganger i Norge, deriblant for voldtekt og blotting.

I 2006 blottet han seg for en kvinne i 70-årene, før han året etter blottet seg for en 13 år gammel jente som var helt alene på vei til skolen.

Han oppsøkte kvinnen i 70-årene i hennes hjemme og blottet seg gjentatte ganger for henne, og domstolen pekte på at blottingen var av graverende art og at han utvilsomt skapte frykt og engstelse hos de to ofrene.

AVSPERRET: Torsdag 16. mars gjorde politiet funn av kvinnen hjemme i den mannens fryseboks. Nå er eiendommen hans sperret av mens politiet etterforsker.

I dommen fremgår det at mannen er dømt og bøtelagt en rekke ganger tidligere for sedelighetskriminalitet. Han hadde også fått forelegg for flere andre blotteepisoder, ifølge dommen.

Sa han hadde psykiske problemer

I retten forklarte mannen at det var hans psykiske problemer som var årsaken til at han blottet seg, og i dommen står det at mannen hadde vært innlagt til psykiatrisk behandling flere ganger.

I den samme dommen ble han dømt for å ha kjørt med svært høy promille, hele 1,98, og for å ha kjørt uten førerkort en rekke ganger. Han ble også dømt for ha drukket en god slurk konjakk under kjøring, like etter at han hadde blottet seg for den 76 år gamle kvinnen.

Også i Sverige er mannen domfelt for fyllekjøring flere ganger, og så sent som 18. januar i år skal han ha kjørt ulovlig.

