En 70 år gammel mann

fra Trøndelag sender

denne meldingen til en

12 år gammel jente: Du får gave av meg hver gang vi møtes, litt etter hva vi gjør. (…) Mest hvis vi puler. Penger.

Da politiet forsøker å pågripe mannen, er han allerede på vei for å møte 12-åringen. Hun er et av flere norske barn som har registrert seg på et helt spesielt nettsted for sugardating. VG har snakket med de unge jentene – og deres sjokkerte foreldre.