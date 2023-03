SV-LEDER: Kirsti Bergstø.

SV til sykehusangrep på Kjerkol: − Har hun egentlig styring?

Forrige helg ble Kirsti Bergstø valgt til SVs nye partileder. Nå vil hun ta et oppgjør med helseminister Ingvild Kjerkol om hvordan hun styrer sykehusene.

– Vi vil kalle inn helseministeren for en redegjørelse til Stortinget der vi rett og slett har lyst til å utfordre henne på hvordan sykehusene styres nå, og om hun har kontroll, sier SV-leder Kirsti Bergstø til VG.

Bergstø sier sykehusene har hatt en tøff situasjon over tid, men at det bare på nyåret har oppstått flere ganske alvorlige utfordringer.

Samtidig mener hun Kjerkol for ofte viser til helseforetakene, eller utredninger av endringer som kan skje lang frem i tid.

– Planer frem i tid kan være helt verdiløse hvis vi ikke får gjort noe med hva som skjer i helsevesenet her og nå, sier Bergstø.

– Og det er ikke tilstrekkelig å ha en helseminister som peker på foretaksstyrene. Vi må bringe debatten inn i Stortinget, sier hun.

SV har tidligere sendt et formelt brev til Kjerkol der de har bedt henne om å redegjøre skriftlig, men er ikke fornøyde med svaret. Derfor undersøker de om helsekomiteen i Stortinget er enige med dem, og vil bli med på å kalle inn til en redegjørelse og åpen debatt i Stortinget.

KRITISK: SV-leder Kirsti Bergstø.

Sykehuskrise

Året startet med en dramatisk beskjed fra helseminister Kjerkol om at sykehusene får mindre penger i år, og må forberede seg på kutt, utsettelse av vedlikeholdsinvesteringer og utfasing av enkelte tilbud.

Særlig Helse Nord sliter. Der kan den ene intensivplassen i Kirkenes ryke.

Oslo universitetssykehus fulgte opp med en beskjed om at det måtte kutte tilsvarende rundt 500 årsverk.

På Kristiansund sykehus har 20 sykepleiere sagt opp i løpet av ett år etter høyt arbeidspress. Det samme har gjort at 23 sykepleiere har sluttet på akuttmottaket ved Stavanger universitetssykehus i 2022.

VG har tidligere skrevet om et spesialtilbud til utbrente leger og sykepleiere som har opplevd kraftig økning i pågangen.

– Mot regjeringens politikk

Bergstø mener flere av innsparingene som gjøres i helseforetakene nå, går på tvers av det regjeringen har uttalt at er sin politikk.

Hun peker blant annet på at styret i Helse Nord skal behandle en sak om å overføre flere oppgaver til «robuste enheter», for å kunne få det til å gå opp.

Hun peker også på kutt i psykiatrien i Helse Sør-Øst.

– Det nytter ikke å ha fine ord om desentralisert helsetilbud i en regjeringsplattform hvis fakta er at helseforetak sentraliserer. Det nytter ikke å ha vakre intensjoner om å styrke psykisk helse hvis det kuttes i psykiatrien for ungene våre.

– Samtidig er den økonomiske situasjonen vanskelig, og sykehusene må kutte?

– Det er en tung jobb å styre helsevesenet i Norge, og det er enda tyngre å gjøre det etter markedsrettingen Høyreregjeringen la til rette for. Men da må jo motsvaret være å ta politisk styring over helsevesenet, i stedet for å la bedriftsøkonomiske prinsipp være styrende for helsevesenet fremover.

– Har hun egentlig styring?

Bergstø viser til at det er helseforetakene som styrer over budsjettene og hva som skal kuttes, basert på utgiftene de har og midlene de får tildelt av staten. Dette er en del av den såkalte helseforetaksmodellen, som SV er kritiske til.

– Det er jo et spørsmål om hvem det er som skal styre over en helt sentral utvikling av helsevesenet vårt, sier Bergstø.

Regjeringen har satt i gang en rekke utredninger i helsevesenet. Blant annet en utredning som handler om nettopp endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen. Der legges det frem en rapport neste uke.

Men på spørsmål om det ikke er et poeng å vente på dette, svarer Bergstø at hun ser lite verdi i det.

Hun sier det er et politisk veivalg å bestemme hvordan sykehusene skal styres:

– Det grunnleggende spørsmålet vi stiller Kjerkol er jo: Hva er helseministeren sitt svar på styring av sektoren? Og har hun egentlig styring over sykehusene, når vi ser så alvorlige tilfeller som vi gjør, og som er det stikk motsatte av hva som er regjeringens politikk og det som det er flertall for i Stortinget?

NYVALGT: Kirsti Bergstø tok over stafettpinen fra Audun Lysbakken for en uke siden.

Hun sier hun er bekymret for at flere overbelastede sykehusansatte skal slutte i det offentlige helsevesenet før regjeringen kommer med løsninger, og mener det er behov for å se på endringer av modellen som kan gjøres nå.

– Vi oppfatter ikke at det er noe som ligger på bordet fra denne regjeringen, eller en invitasjon helseministeren til nå har tatt imot. Da utfordrer vi henne på hvordan hun styrer på den modellen hun foretrekker.

Kjerkol: Svar kommer

Helseminister Ingvild Kjerkol viser til at sykehusvalget leverer sin utredning på mandag.

– Da har vi en gyllen mulighet til å få en god debatt om styringen av sykehusene våre på et solid faglig grunnlag og oppdaterte premisser. De har blant annet sett på forslag som kan gi mer demokratisk innflytelse overfor helseforetakene og redusere markedstenkningens plass i styringen av sykehusene. Dette er jo nettopp noe av det Bergstø etterspør. SV-lederen vil ha debatten nå og da er det jo heldig at utvalget leverer allerede rett over helgen, svarer hun.

SVARER: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), her på årsmøte i Trøndelag Ap.

Hun sier hun ser frem til å diskutere saken, men at hun ikke vil gå med på løsninger som gjør at man ikke kan tilby god behandling over hele landet, eller investere i utstyr og medisiner.

– Arbeidet Helse Nord nå gjør er for eksempel helt nødvendig for å sikre at det kan tilbys likeverdige helsetjenester de neste fem, ti og tyve årene fremover, sier hun.

Hun sier det er sunt med diskusjon om foretaksmodellen, og at hun er trygg på at utredningen vil gi et godt grunnlag for å vurdere endringer som gjør den bedre.

– Jeg har fått signaler om at utvalget er enige om mange forslag og tiltak. Det lover godt for at vi kan jobbe for endringer i styringsmodellen som vil ha bred politisk støtte.

– Har tatt grep

Hun sier ellers at regjeringen har tatt grep på kort sikt ved nylig å foreslå en budsjettøkning på 2,5 milliarder til sykehusene, i tillegg til at 2023-budsjettet blir justert med nye anslag for pris- og lønnsvekst.

– Samtidig kommer vi ikke unna Helsepersonellkommisjonens konklusjoner om at vi fremover ikke kan ha like mange fagfolk per pasient som i dag. Derfor må vi også endre måten vi jobber på mange steder

Hun sier psykisk helse er viktig for regjeringen, og at hun forventer at sykehusene følger opp en økning i aktivitet i både poliklinikk, dagbehandling og døgn.

– Det er på sin plass å minne om at de endelige budsjettene ennå ikke er lagt frem, og at styringssignalene fra min side er klare. Psykiatrien skal skjermes i størst mulig grad. Så kommer ikke jeg til å sette ned foten for endringer i tjenesten som gjøres for å kunne tilby best mulig hjelp til flest mulig. At pasienter får god og rask hjelp må være det overordnede målet for vår felles helsetjeneste.