VIL UT: En kvinne ble vitne til selvmordet i fellesarealene i Bredtveit fengsel 11. mars. Nå ber forsvareren om at hun får soningsavbrudd.

Ble øyenvitne til fengselsselvmord – ber om soningsavbrudd

Kvinnen ble øyenvitne til selvmordet i Bredtveit fengsel for drøyt to uker siden og sliter nå med sterke flashbacks og er traumatisert, ifølge forsvareren. Nå ser han ingen annen utvei enn å avbryte soningen.

– Jeg er ordentlig bekymret for hennes helse, sier forsvarer Ole Petter Drevland til VG.

Torsdag sendte han inn en begjæring om soningsavbrudd soningsavbruddÅ avbryte gjennomføringen av en straff hvis helsetilstanden tilsier det, eller det foreligger "særlig tungtveiende grunner" som ikke kan avhjelpes på annen måte. til Kriminalomsorgen. Det betyr at han ber om at kvinnen må løslates i en periode – av helsemessige årsaker.

Kvinnen soner en lengre dom i Bredtveit. I etterkant av selvmordet i fellesarealene lørdag 11. mars, der kvinnen ifølge forsvareren ble det eneste øyenvitnet til det som skjedde, har situasjonen for kvinnen forverret seg.

– Svært vanskelig

I tillegg til inntrykkene som fulgte av å være øyenvitne, var innlåsingen på celle i etterkant av selvmordet svært vanskelig, kommer det frem av begjæringen.

– Hun sover lite, har mareritt og flashbacks og opplever det svært vanskelig når hun er innelåst alene på egen celle, skriver advokaten i begjæringen.

Han forteller til VG at kvinnen kun skal ha fått én psykologtime i etterkant av hendelsen.

Oppfølgingen i etterkant er blant årsakene til at advokaten ikke ser noen andre utveier en at kvinnen får avbryte soningen.

– Herunder vises til fengselet og dets hjelpeapparats svært åpenbare begrensede kapasitet i forhold til å følge opp innsatte som har vært øyenvitne til et slikt traume, skriver han.

I begjæringen legger han til grunn at fengselet ikke vil greie å gi kvinnen den oppfølgingen hun trenger i den situasjonen hun er i nå, og at det å være innelåst på en celle vil være svært uheldig for helsetilstanden hennes.

Fikk beskjed om flytting til strengere avdeling

Kvinnen, som etter selvmordet ble flyttet til en annen avdeling, fikk ifølge forsvareren beskjed i forrige uke om at hun skulle flyttes til en avdeling med høyere sikkerhetsnivå og dermed mye større grad av innlåsing på cellen.

En slik avgjørelse viser at fengselet ikke tar alvoret i problemene på Bredtveit innover seg, mener advokat Drevland.

– Det verste for henne er å sitte innelåst på cellen. Dette har hun også uttrykt for fengselet og helsepersonell, sier han.

– Dette er menneskebehandling som ikke er det norske samfunn verdig.

Den varslede flyttingen har imidlertid ikke blitt noe av foreløpig. Kvinnen skal nå ha fått beskjed om at fengselet ønsker å avvente dette til begjæringen om soningsavbrudd er behandlet, forteller advokaten.

– Stor grad av utlåsing

Fengselsleder Doris Bakken ønsker ikke å kommentere enkeltsaker av hensyn til taushetsplikten, men svarer på oppfølgingen av de innsatte på generelt grunnlag.

– Det har vært vært mange som har vært involvert. Det har vært debriefing og individuell oppfølging av de innsatte, i den avdelingen som kom veldig tett på. Der har vi i tillegg hatt prest, helse og kriseteam, sier Bakken.

Helseavdelingen har også blitt utvidet med en psykologspesialist, opplyser hun.

OPPFØLGING: Fengselsleder Doris Bakken ved Bredtveit fengsel forsvarer oppfølgingen de innsatte har fått etter selvmordet i fellesarealene 11. mars.

Bakken sier fengselet diskuterer isolasjon hele tiden. Skal de øke utlåsing trenger fengselet flere ressurser, fastslår hun.

– Men det er stor grad av utlåsing på alle avdelingene her. Alle de innsatte på avdelingene her har arbeid, skole og andre aktiviteter.

I ukedager er de innsatte utlåst i ti timer hver dag, unntatt isolasjonsavdelingen, ifølge Bakken.

– I helgene er det av bemanningsmessige hensyn mye lavere, noe vi ikke ønsker, sier hun.

Fengselslederen legger til at hendelsen vil prege både de innsatte og ansatte i uoverskuelig tid fremover.

– Vi er veldig tett på de vi vet er selvmordstruede innsatte, men av og til klarer vi ikke fange opp de signalene i tide. Og når det er en planlagt og villet handling klarer vi ikke alltid å stoppe det. Vi gjør alt vi kan for å stoppe det når det skjer.