NATO-Jens overrasket på 1. mai frokost: − Sosialdemokrat i sjel og hjerte

Jens Stoltenberg møtte partiveteraner på 1. mai-frokost: – Han er en kjekk mann, men jeg kan jo være uenig med ham, sier Anne Mari Torgersen (80).

Smil og latter satt løst da den tidligere Arbeiderpartilederen gikk sjarmrunden og trykket hender under frokosten til Ap-lagene på Tåsen og Korsvoll i Oslo.

– Det er svært at han kommer. Og når jeg møter ham som Ap-mann, er jeg begeistret for at han er her, sier Anne Mari Torgersen til VG.

Men hun legger ikke skjul på at hun er uenig med Jens som NATO-sjef:

– Jeg synes vi skal være mer moderate med å gi våpen til Ukraina, for jeg tror det forlenger krigen. Jeg er ikke for Putin, men for et fredsinitiativ.

VETERAN: Anne Mari Torgersen hilser på Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg sier at 1. mai er en viktig solidaritetsdag.

– Også for alle dem som står midt oppi krevende og harde kamper for mer rettferdighet og frihet i dag. Det gjelder ikke minst i Ukraina.

Han viser til at NATO-partnerne har gitt store mengder våpen og ammunisjon til Ukraina for å gjøre landet i stand til å ta tilbake okkupert land

– Hvis president Putin vinner i Ukraina og får det som han vil, er det ikke bare en tragedie for ukrainerne, men også farlig for oss alle.

Stoltenberg legger til at vi i en farligere verden må bruke mer penger på forsvar.

KLEM: Klemmene satt løst da Jens Stoltenberg møtte venner og kjente på 1. mai frokost.

Han åpnet arbeidernes internasjonale kampdag med å hedre Ap-høvdinger som Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli og sin egen far Thorvald på gravlunden.

Info Jens Stoltenberg (64) Generalsekretær i NATO fra 2014, tidligere leder for Arbeiderpartiet

Statsminister 2000–2001 og 2005–2013

Finansminister 1996–1997

Energi- og næringsminister 1993–1996

Leder i Arbeiderpartiet 2002–2014

AUF-leder 1985–1989

Stortingsrepresentant for Oslo 1991–2014 Vis mer

Så kom han gjennom sluddværet til frokost med et femtitall partivenner på Nordberg, ikke langt unna Stoltenberg-familiens hjem.

– Jeg er menig medlem, for jeg er jo sosialdemokrat i sjel og hjerte, selv om jeg ikke lenger har posisjoner.

– Holder du 1. mai tale neste år?

– Det kan nok hende jeg vil holde 1. mai-taler igjen, men så langt har jeg ikke planlagt, sier 64-åringen som avslutter i NATO til høsten.

Stoltenberg sier han altid er glad for å komme til Norge og se familie og venner. Men etter frokosten bar det tilbake til Brüssel, hvor jobb og alvor ventet.

– Heldigvis er det sånn at jeg også denne helgen kan være i tett kontakt med alle i NATO som hele tiden følger veldig nøye med på alt som skjer.

KAFFETÅR: Kaffe og rød saft, vafler og kaker sto på menyen på Nordberg. Og så noen grove rundstykker med ost og skinke.

Anne Mari Torgersen forteller at hun var den eneste i blokkbyen Nydalen som hengte ut flagget i morges.

– I min barndom på Finnskogen visste vi ikke forskjell på 1. og 17. mai, for togene var like lange, sier den tidligere barnepsykologen og forskeren.

Info 1. mai Arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag

Startet i USA i 1886, da 200.000 amerikanske arbeidere streiket for å innføre åtte timers arbeidsdag

Stiftelseskongressen for den annen internasjonale i 1889 vedtok å gjøre 1. mai til en internasjonal demonstrasjonsdag fra 1890

Første 1. mai-feiring i Norge i 1980

Offisiell flaggdag i Norge fra 1935

Offentlig høytidsdag og lovfestet fridag i Norge fra 1947 Vis mer

Hun sier at alle feiret 1. mai da hun var liten.

– Men det var noen kapitalister der også, de store skogeierne. Lillebroren min ble tilbudt fem kroner for ikke å gå i 1. mai toget. Da var han sju år ...