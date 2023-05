VÆRSÅGOD, SITT NED: Gabriel Fjellheim reagerte sterkt da han fikk beskjed om å bruke denne brakken som lokale.

Her hadde elever prøveeksamen: − Følte meg skitten

Gabriel Fjellheim (17) hadde onsdag prøveeksamen i ei brakke infisert av mugg og søl.

Fjellheim går andreåret på transport og logistikk ved Borgund videregående skole i Spjelkavik, utenfor Ålesund.

– Jeg ble sjokkert og skuffet. Er det dette her vi på transport og logistikk må ta til takke med, liksom, sier han til VG.

Han forteller at han satt der inne i 45 minutter.

– Det var ekkel luft, og man følte seg skitten av å sitte der. Det er ganske tung teori også, så det hadde vært fint med litt frisk luft. Det var det ikke her.

UTEKSAMINERT: Fjellheim skal nå i lære, etter å ha gått to år på Borgund VGS.

Hans mor, Maria Tandstad, ble like sjokkert da hun fikk se bildene av prøvelokalene.

– Det er helt fryktelig. Jeg kunne ikke tro dette var i Norge, sier hun.

Hun delte sønnens bilder på Facebook, hvor det har fått oppmerksomhet.

Rektor beklager

Jørgen Ljoså er rektor ved Borgund VGS, og forteller VG at han ikke var klar over hvor ille forfatning brakken var i. Den har i utgangspunktet vært brukt som et uværsskur, uværsskur,Et tak over hodet for elevene når det er uvær. og har aldri vært tiltenkt som prøverom.

– Da jeg fikk denne henvendelsen gikk jeg med en gang ned for å se at det var så galt som vi nå har fått inntrykk av. Dette skal selvfølgelig ikke være noe prøvelokale, og nå skal vi finne en annen ordning. Elevene som kommer nå, skal sitte tørt og fint.

Nå har han stengt brakken med umiddelbar virkning.

– Jeg beklager dette. Her har det vært prøvd å finne praktiske løsninger på et plassproblem, men dette er ikke forhold vi ønsker å tilby elevene våre, sier Ljoså.

Nå starter jakten på et nytt uværsskur.

– Den gamle skal på søpla?

– Den gamle skal på søpla.

