Sjøforsvar-sjefen: Derfor er verdens største militærskip på besøk i Oslo

– Beslutningen om å komme til Norge er tatt av US Navy, og ønsket velkommen av Norge, sier kontreadmiral Rune Andersen, sjef Sjøforsvaret.

Onsdag ankret det amerikanske hangarskipet USS Gerald R Ford opp i Oslofjorden, og 4500 amerikanere gikk i land i hovedstaden.

Ifølge Kontreadmiral og sjef for Sjøforsvaret, Rune Andersen, har Norges Sjøforsvar og US Navys 6. flåte hatt et tett samarbeid over lang tid.

– Flåten er lokalisert her i Europa, fordi det er økt interesse og militæraktivitet i Nord-Atlanteren. Vi koordinerer det daglig, og har en løpende dialog med dem. Da har det også kommet opp et ønske om å ha et havnebesøk i Oslo, sier Andersen.

MARINEBOSS: Kontreadmiral Rune Andersen, sjef Sjøforsvaret.

– Er det for å vise styrke opp mot Russland?

– Nei, men det som har skjedd er jo at denne type kapasiteter nå igjen har en tilnærmet kontinuerlig tilstedeværelse i europeiske farvann. Det er et bakteppe her av økt kollektiv forsvar, svarer Andersen.

– Hva er signalet til Russland?

– Det signalet er først og fremst at vi er en sterk allianse som er i stand til å forsvare oss. Og at vår styrke først og fremst ligger i samholdet mellom nasjonene i Nato.

Ifølge Andersen er det naturlig at amerikanerne kommer til Norge for å trene og øve i åpent farvann.

– For å forberede seg på å operere her, om det blir nødvendig, sier Andersen.

Det amerikanske hangarskipet USS Gerald R Ford kom til Oslofjorden onsdag ettermiddag. SKUELYSTNE: Mange vil se USS «Gerald R. Ford» med egne øyne. Her passerer hangarskipet Drøbak onsdag formiddag. Fotografert fra Karlsvika friområde syd for Åsgårdstrand. PÅ VEI INN I FJORDEN: Hangarskipet USS «Gerald R. Ford» fotografert onsdag morgen. Skipet passerer Færder fyr. Her er hangarskipe ved Jeløya onsdag morgen.

Økt oppslutning

Ifølge Andersen har forsvaret og Norges Nato-medlemskap fått økt oppslutning etter Russlands angrepskrig i Ukraina. Det har også alliert trening og øving fått.

– Jeg tror folk ser at en krig i Europa medfører mer usikkerhet, og at vi da ser hvorfor vi jobber sammen med alliansen.

– Det er en større forståelse for behovet for et sterkt forsvar.

– Tidligere har risikoen for at vi er et terrormål når vi har så store styrker her vært et tema. Har det blitt diskutert i forkant av dette besøket?

– Som du ser rundt oss nå, er det gjort gode forberedelser og beskyttelsestiltak rundt dette besøket. Det sikrer at det blir gjennomført på en trygg måte, sier Andersen.