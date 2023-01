1 / 5 Bildet viser revolveren politiet mener ble brukt under bortføringen. Den fornærmede som ble kidnappet ble skutt i baken. Bildet viser ei knust rute på en verandadør på boligen i Tolga. Dette er leiebilen kidnapperne skal ha brukt, men som de kjørte ut med og måtte sette igjen på en gård før de tok seg videre med taxi. forrige neste fullskjerm Bildet viser revolveren politiet mener ble brukt under bortføringen. Den fornærmede som ble kidnappet ble skutt i baken.

Bortføringen i Tolga: Politiet frigir nye bevis

Nye bilder fra politiet viser knuste vinduer, en revolver og bilen som ble brukt under Tolga-kidnappingen i fjor.

Klokken to natt til 2. januar i fjor tar to menn utstyrt med revolver og kniv seg ifølge inn i en bolig på Vingelen i Tolga, der en mann i 20-årene blir skutt og kidnappet fra foreldrenes hjem.

Foreldrene hans blir ifølge tiltalen utsatt for trusler og vold, før kidnapperne finner sønnen deres som gjemmer seg under sengen sin.

Deretter dras ham frem derfra, og de to mennene slår, sparker og skyter ham i baken før de tvinger ham med i en bil, ifølge tiltalen. Den fjerde tiltalte var sjåfør på én del av bortføringen.

Bilen var en leiebil politiet nå har frigitt bilde av.

Saken rystet det lille lokalsamfunnet i Østerdalen.

Tirsdag møter de alle fire i Østre Innlandet tingrett, tiltalt for bortføring eller medvirkning til dette.

For første gang har derfor politiet sendt ut bilder fra etterforskningen av saken. De viser knuste ruter fra huset og en revolver, samt leiebilen som ble brukt.

Sluppet fri etter 18 timer

I distriktet setter politiet opp flere kontrollposter langs veiene i håp om å få tak i kidnapperne - med bistand fra politiet i Trøndelag.

Det går drøyt 18 timer før den kidnappede mannen i 20-årene slippes fri og noe senere kommer til rette på et tog til Gardermoen.

Der er en konduktør allerede varslet og låner ham en telefon slik at han kan ringe hjem.

Men de fire mennene i 20-årene politiet mener står bak det hele, har kommet seg unna. Enn så lenge.

KOM SEG UNNA: Her på en gård på Vingelen i Tolga kidnappet to menn natt til 2. januar i fjor en mann i 20-årene fra foreldrenes hjem. Ytterligere to menn står tiltalt for bortføring eller medvirkning til dette og må møte i retten til uken.

En av dem melder seg frivillig to dager etter bortføringen. Det er mannen som har vært «sjåføren» under bortføringen, og som politiet mener kjørte en leiebil fra Oslo til Vingelen for å ta med seg 20-åringen tilbake til hovedstaden.

Hans advokat, Harald Grape, har tidligere fortalt til VG at mannen tok kontakt med ham dagen etter bortføringen, og de ble enige om at han skulle melde seg.

Morgenen etter, 4. januar, møter han ifølge VGs opplysninger opp på en politistasjon i Oslo og lar seg pågripe.

– Han forklarte seg helt åpent om de andre som var med, de han kjente til. Det gjorde at saken umiddelbart begynte å rulle fremover for politiet, har Grape tidligere fortalt.

Dette skal senere bli sentralt for politiets videre jakt på kidnapperne i Tolga-bortføringen.

BLE POLITIAKSJON: Bildet viser Tolga sentrum. Etter bortføringen ble det satt i gang en politiaksjon. Omkring 18 timer senere kom fornærmede til rette - men jakten på gjerningsmennene fortsatte.

Midt på dagen, den 5. januar, pågriper politiet mannen de mener har hatt en sentral rolle i bortføringen som oppdragsgiver på arbeidsplassen hans.

Mannen selv bestrider å ha hatt noen sjefsrolle eller vært oppdragsgiver, har hans forsvarer tidligere sagt til VG.

Den påfølgende dagen pågripes den tredje mannen, han politiet nå mener skjøt fornærmede i baken.

Først seks dager senere tar politiet den siste tiltalte, en tidligere realitydeltaker som pågripes på Hamar.

Politiet mener mannen kjørte fornærmede fra Hamar til Oslo, etter at «Sjåføren» og «Revolvermannen» kjørte ut i en potetåker på vei fra Tolga til Hamar.

KJØRTE UT: Bildet viser sporene i snøen der to av de tiltalte kjørte ut med den bortførte mannen i bilen - og ble nødt til å ta taxi videre.

De tok seg så i taxi til Hamar sammen med kidnappingsofferet, der realitydeltakeren tok over transporten videre til Oslo med farens Tesla.

Mannen har selv forklart at han følte seg presset til å gjøre dette.

I avhør har den tidligere reality-deltakeren forklart at han ble redd og at han ville vente til politiet tok kontakt. Han ønsket ikke at det skulle bli kjent i offentligheten at han meldte seg frivillig, får VG opplyst.