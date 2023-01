REGN: Noen er heldigere enn andre i helgen.

To lavtrykk og oppholdsvær: Her blir det verst og best vær i helgen

Sørlandet og Østlandet er helgens to store værtapere. I resten av Norge blir det etter alle solemerker en fin helg.

– For å starte med det store bildet er det Sør-Norge som stikker av med dårligst vær i helgen.

Det sier statsmeteorolog Martin Granerød ved meteorologisk institutt til VG.

To lavtrykk vil nemlig prege været de kommende dagene. Det første kommer på fredag, og vil gi regn både i sør, øst og deler i vest.

– Mesteparten av nedbøren kommer på sør- og Østlandet. Det vil ikke bli mer enn 30 millimeter, så vi sender ikke ut noe farevarsel, sier Granerød.

Mye vann

De siste dagene har det vært tilfeller av mye vann flere steder i Norge. Granerød oppfordrer folk å gjøre de tiltakene som er nødvendig for at vannet kan renne unna.

– Is og hardpakket snø gjør at vannveier blir tette. Det anbefales å gjøre et par tiltak så man slipper mye vann og eventuelle store dammer.

I fjellene i de nevnte områdene vil det bli påfyll med snø.

Lørdag vil det bli en pause fra lavtrykket i sør, øst og vest.

– Mange vil nok få noen soltimer på lørdag. Det gjelder hele Sør-Norge, forklarer meteorologen.

Fint nord for Dovre

Søndag blir en lik dag som fredag i sør.

– Det andre lavtrykket vil nok begynne å prege været på Sørlandet allerede lørdag kveld.

Ellers i landet blir det etter alle solemerker ganske så fint vær. Opphold og litt skyer, ifølge Granerød.

– Værvinnerne er alle nord for Dovre. Der blir det stort sett ganske så fint med en del oppholdsvær. Fra tid til annen vil det være skyer, men ellers blir det greit.

