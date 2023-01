POSITIV TIL SAMARBEID: Barne- og familieministeren Kjersti Toppe forteller til VG at adopsjonsformidlerne er positive til samarbeid under den eksterne granskingen.

Barneministeren i møte med adopsjonsformidlerne: − De blir involvert i arbeidet fremover

Mandag ettermiddag hadde barne- og familieminister Kjersti Toppe møte med de tre adopsjonsformidlerne i Norge. Temaet for møtet var den nylige vedtatte granskingen.

– Adopsjonsformidlerne støtter oppunder en ekstern gransking. Det var de veldig positive til.

Det forteller barne- og familieminister Kjersti Toppe til VG.

Mandag ettermiddag hadde barne – og familieministeren møte med de tre adopsjonsformidlerne i Norge: Adopsjonsforum, Inoradopt og Verdens barn.

Møtet kommer etter VGs avsløringer om at kidnappede barn fra Ecuador har blitt sendt til Norge for adopsjon.

Fredag ble det kjent at barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) iverksetter ekstern gransking etter VG-avsløringen.

Hun opplyser at sammensetning og mandat for utvalget fortsatt ikke er satt.

– Det eksterne utvalget er ikke blitt satt ennå. Det vil ta litt tid, og det er en prosess på det. Vi må få folk til å velge en god sammensetning, opplyser Toppe.

Barne- og familieministeren forteller at Bufdir nå starter forberedelsen til den eksterne granskingen med å innhente fakta og informasjon som utvalget kommer til å trenge.

Mye erfaring

Kjersti Toppe forteller til VG at temaet for møtet var den eksterne granskingen og etteradopsjonstiltak, og hvordan adopsjonsformidlerne skal bidra til det tilbudet.

– Er du tilfreds med de svarene de gir deg?

– Ja, absolutt, det var et veldig konstruktivt møte. Jeg tenker at det er viktig at de som formidler adopsjon blir involvert i arbeidet fremover. Det er en forutsetning for granskingen, sier Kjersti Toppe.

– Hva forventer du av bidrag fra adopsjonsformidlerne?

– Ved enkeltsaker har bufdir tilgang til mye informasjon, men disse organisasjonene har også mye erfaring. Det vil være behov at de kommer med informasjon til granskingen.

ADOPSJONSSKANDALE: Kjell og Liss Austbø adopterte Camilla fra Ecuador. Uvitende om hvordan hun havnet på et barnehjem i det Sør-Amerikanske landet, fikk de med seg henne hjem til Norge ved hjelp av Adopsjonsforum.

Opprørende for mange

Toppe sier hun forstår at kan være mange som føler på utrygghet rundt egen adopsjon.

– Det er nok mange som ønsker trygghet for at adopsjonen har skjedd på riktig måte, selv om man egentlig ikke mistenker noe. Dette er opprørende for mange, forteller Toppe.

Utvalget som skal utføre den eksterne granskingen vil gå gjennom historiske adopsjoner fra alle aktuelle land, tilbake i tid og frem til i dag.

Toppe anslår at de vil gå tilbake til 80-tallet, og kanskje også 70-tallet.

– Det er et poeng at flere andre land har gjennomført en gransking allerede, og at de fortsatt holder på med dette. Vi ønsker å bygge på informasjon som kommer fram i disse granskingene også, sier Toppe.

– Hvor stor grad opplever du at det i det hele tatt finnes dokumentasjon fra disse årene?

– Det kan jeg for lite om, men det vil jo en gransking vise. Hva som finnes av dokumentasjon, og hva som er tilgjengelig. Om det viser seg at det er lite informasjon, så får vi ta det der ifra, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe til VG mandag kveld.

Nederland stoppet

I fjor stoppet Nederland alle internasjonale adopsjoner etter at en gransking avslørte betydelige uregelmessigheter med adopsjoner fra blant annet Bangladesh, Brasil, Colombia, Indonesia og Sri Lanka i perioden fra 1967 til 1998.

Barne- og familiedepartementet opplyser til VG at de kjenner til at Chile, Sveits, Nederland, Danmark, Sverige, Frankrike og Sveits har gjort gjennomgang/gransking av sine adopsjonssystemer.

– Jeg har full tillit til de historiene som kommer frem, og de har gjort stort inntrykk på meg. Det er hjerteskjærende. Det er sjelden man opplever sånne vonde saker i politikken, sa Toppe til VG da hun før helgen delte nyheten om en ekstern gransking.

