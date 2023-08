TRUFFET: En bygning ble truffet av det som angivelig skal ha vært en drone i finansdistriktet i den russiske hovedstaden natt til onsdag.

Onsdag 23. august: Dette skjedde i natt

Natt til onsdag kom det meldinger om flere nye droneangrep i Moskva-regionen.

Ordfører Sergey Sobyanin fortalte på Telegram at en drone har truffet en bygning i finansdistriktet i den russiske hovedstaden. I tillegg skal en annen drone ha blitt skutt ned i Mozhaisk-distriktet. Angrepene førte til at flere flyplasser i Moskva holdt stengt for andre natt på rad.

I Thailand har tidligere statsminister Thaksin Shinawatra blitt overført fra fengsel til et sykehus med angivelig høyt blodtrykk natt til onsdag. Thaksin landet i Bangkok tirsdag, etter å ha tilbrakt 15 år i eksil. Thailand har også valgt ny statsminister. Srettha Thavisin fra Pheu Thai-partiet ble stemt frem av et flertall i nasjonalforsamlingen i Bangkok tirsdag.

Politiet har rykket ut til en brann i en svoveltank ved en fabrikk i Sarpsborg onsdag morgen. De sier det foreløpig ikke er noen fare for den lokale bebyggelsen.

