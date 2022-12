Viggo Kristiansen i brev: − I dag starter resten av livet mitt

– Jeg har lidd hvert sekund, hvert minutt, hver time, hver dag, hver uke, hver måned, hvert år i 21 år, skriver frikjente Viggo Kristiansen i et åpent brev.

Saken oppdateres.

Brevet, som leses opp av hans forsvarer Bjørn André Gulstad, starter med at Viggo Kristiansen uttrykker forståelse for de etterlatte.

Han skriver at selv med den lidelsen og avmakten han har levd med, klarer han å se hvor opprivende det har vært for de etterlatte å bli fortalt at en av de to dømte gjerningsmennene nå er uskyldig.

– Samtidig ber jeg om forståelse for at jeg ikke kunne leve med å være dømt for en forbrytelse jeg aldri har begått, skriver han i brevet.

– Jeg har lidd hvert sekund, hvert minutt, hver time, hver dag, hver uke, hver måned, hvert år i 21 år som følge av feilvurderinger av politiet, påtalemyndighet, domstol og gjenopptakelseskommisjonen.

I brevet takker Kristiansen også flere enkeltpersoner - som venner og foreldrene, arbeidskolleger og forfatter Bjørn Olav Jahr.

– Nå er jeg lettet. Nå ber jeg om fred og ro i forsøket på å stable på beina et liv jeg har fått utsatt i 22 år. I dag starter resten av livet mitt, avslutter han brevet.

Har sonet over 20 år

Torsdag ble Viggo Kristiansen endelig frikjent for Baneheia-drapene.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i mai 2000. Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for ugjerningene.

Kristiansen har sonet over 20 år for overgrepene og drapene i Baneheia i 2000, men fikk etter gjentatte forsøk saken sin gjenopptatt i februar i fjor.

Han har hele tiden ment at han er uskyldig. Etter gjenopptakelsen har Oslo-politiet etterforsket saken på nytt. Det har endt med at påtalemyndigheten mener Kristiansen har vært uriktig dømt, og må frifinnes for ugjerningene.

– Jeg er bare... jeg er egentlig bare rørt altså, veldig rørt, men veldig, veldig glad, sier Viggos bror Trond Kristiansen til VGTV etter avgjørelsen.

Hans forsvarer har tidligere under pressekonferansen sagt at Kristiansen er fratatt mulighetene til å sosialisere, få nye venner, mulighet til å få seg en kjæreste og stifte familie. Få en karriere.

Han er påført «enorme tap», sier forsvareren under en pressekonferanse etter at Viggo Kristiansen har fått dommen i Borgarting lagmannsrett.

– La meg si det slik, den kvinnen som kunne blitt mor til hans barn har han ennå ikke møtt i en alder av 43 år. Det som kunne vært Viggo Kristiansen barn, en ung gutt eller en ung jente, er ikke en del av hans familie.

Men Gulstad må svelge før han sier det han mener er viktigst:

– Vi skal aldri glemme hvilken tragedie som rammet to uskyldige barn en vårdag de skulle bade.

– En smerte som har fulgt de etterlatte frem til i dag

Han forteller at Viggo Kristiansen selv sa dette til ham dagen før frifinnelsen:

– «21 år uskyldig i fengsel er ingen smerte i forhold til hva andre har lidd i denne saken.»

Forsvareren går inn på det overgrepet han sier Viggo Kristiansen har blitt utsatt for – som uskyldig dømt for drapene og overgrepene i Baneheia i 2000.

– Det overgrepet har blitt begått av de han skulle stole mest på, nemlig staten der han er en borger. De som skulle sikre hans rettssikkerhet har ikke klart det i denne saken, sier Gulstad.

– En form for tortur

Han ramser opp historiske begivenheter gjennom de siste 21 årene. Terroren i USA, Nokas-ranet, terrorangrepet på Utøya – og foreldrenes 60- og 70-årsdager.

Hele veien satt Viggo Kristiansen i fengsel.

Han beskriver følelsene Viggo Kristiansen har følt på i løpet av 21 år i fengsel: Angst, frustrasjon, avmakt, bitterhet, håpløshet – som en del av normaltilstanden.

– Det må uten tvil ha vært en form for tortur.

Skal be om erstatning til Viggo Kristiansen

Etter hvert skal forsvarerne nå gjøre et stort arbeid med å finne ut hvor mye de mener han bør få i erstatning.

– Vi må selvsagt utfordre staten og samfunnet til virkelig å forstå hvilke smerte og tap som er påført Kristiansen, fortsetter Gulstad.

– Jeg vil gå så langt i dag som å si at Viggo Kristiansen i dag er en fri mann i dag fordi han har hatt mer eller mindre flaks i prosessen, sier Gulstad.

Deretter trekker han frem enkeltpersoners engasjement i Kristiansens sak som avgjørende for at Viggo Kristiansen i dag er en fri mann.