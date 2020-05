HISTORISK BILDE: Det er ikke lett å se bordet med de fire gjestene innerst i hjørnet av Gamle Raadhus 17. mai. Foto: PRIVAT

– Hele dagen har vært en katastrofe

Vanligvis står det lang kø foran den ærverdige Oslo-restauranten før den åpner 17. mai. Men i år var det folketomt på Gamle Raadhus.

– Vi hadde det veldig hyggelig men syntes det var veldig trist at en så god restaurant står bortimot tom 17. mai.

Det sier Iris Frøybu (62) opprinnelig fra Bergen, bosatt i Bærum til VG. Hun forteller at hun var ute i god tid for å sikre seg bord på Gamle Raadhus.

– Jeg tenkte at jeg måtte skynde meg, for det er sikkert mange som meg, som lengter etter å komme ut og spise på restaurant, se livet i byen, og nyte 17. mai-stemningen, sier hun.

Og hun får bestilt bord til klokken 15.30, i tre timer og er glad for reservasjonen for hun har fått «beklager, vi har ikke åpent»-svar fra flere restauranter hun har kontaktet.

NORMALT! Slik ser det ut når restauranten er fullbooket. Foto: Frode Hansen

Normalt 300 gjester inne

– Så bra, tenkte jeg, da har vi god tid og slipper å stresse med kelnere som jager på for neste bordsetning, sier Frøybu.

Men det ble lite stress for Iris og hennes mann og to gode venner, for de fikk hele retauranten for seg selv, som man ser på bildet.

– Det var en veldig rar følelse. Jeg trodde det var stor rift om bordene, for det er det jo 17. mai. Servitøren vår fortalte at de normalt hadde 300 gjester inne på en vanlig 17. mai, sier hun.

– Og hva var de 296 fraværende gjestene gikk glipp av i dag?

– Vi spiste asparges med smørsaus til forrett. Og til hovedrett valgte to kveite og to valgte lam. Vi hadde en god røvin til begge. Til dessert spiste vi sjokolademousse-kake, sier 62-åringen.

– Hele dagen har vært en katastrofe i forhold til en normal 17. mai. Det hjelper ikke akkurat at myndighetene sier at folk skal holde seg hjemme når man skal prøve å drive seriøs butikk, sier Jørn Lie, innehaver av Gamle Raadhus til VG

– Aldri opplevd en mer død 17. mai

Han forteller at de telte på knappene om de skulle ha åpent idag og de håpet at folk ville komme litt senere på dagen, etter private frokoster etc. Men det skjedde ikke.

– Jeg har aldri opplevd en mer død 17. mai enn i dag. Omsetningen har vært en tolvtedel (1/12) av omsetningen i fjor. Totalt hadde vi kun ti bord i dag, sier Lie.

Han forteller at Gamle Raadhus åpnet onsdag forrige uke og besøket har vært OK, men ikke mer. Han driver også stedet Code i Barcode og der har det vært ganske bra trafikk, ifølge Lie. Men han mener det skyldes at det er mer trafikk i Barcode enn i Kvadraturen fortsatt.

INNEHAVER: Tidligere kaptein på kokkelandslaget, Jørn Lie driver Gamle Raadhus. Foto: Trond Solberg

Bordet som Iris Frøybu reserverte var det siste bordet de hadde i dag.

– Normalt står det en lang kø i døren klokken 12 på 17. mai. Vanligvis ville vi tatt inn de siste gjestene klokka 18, sier han.

– Klarere anbefalinger

Han etterlyser klarere anbefalinger fra ansvarlige politikere og helsemyndigheter.

– Kanskje det er bedre at folk oppfordres til å nyte alkohol på steder hvor det er mulig å lage en trygg og forsvarlig ramme rundt. Vi prøver å opprettholde arbeidsplasser og har et ansvar overfor våre ansatte. Det vi driver med er jo faktisk lovlig, sier han.

– Myndighetenes klare meldinger på å holde seg hjemme, gjør dette vanskelig. En oppfordring til alle nå er å bruke restaurantene i hele landet for at bli skal kunne ha åpent på en forhåpentlig normal 17. mai neste år, sier Lie.

Publisert: 17.05.20 kl. 23:25

