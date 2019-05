Dagfinn Enerly: – Mona er ungdomsforelskelsen som vil vare livet ut

Da fotballspiller Dagfinn Enerly våknet opp lam, var hans største frykt at Mona skulle ta med seg døtrene og forlate ham. At dette var et liv og en fremtid hun ikke orket å sette verken seg selv eller døtrene i.

Men den tanken var aldri i nærheten av å streife Mona.

– Det øyeblikket jeg forstod at hun ville gå denne lange veien sammen med meg, kommer jeg aldri til å glemme.

.