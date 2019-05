Siv Jensen innkaller til bompengemøte i Frp

Siv Jensen har innkalt til landsstyre møte onsdag for å diskutere bompengesaken.

Det var TV2 som først omtalte saken.

– Vi har innkalt til landsstyremøte på onsdag fordi jeg ønsker å gi fylkeslederne en oppdatering på den på den politiske situasjonen omkring bompenger, skriver Siv Jensen i en sms til VG formidlet via hennes pressekontakt.

– Jeg har for vane å ha tett dialog med fylkeslederne i viktige politiske saker for partiet. Stortingsgruppen har vært løpende orientert og det er naturlig at vårt landsstyre får samme mulighet til å diskutere saken, skriver Jensen.

Møtes skal holdes klokken 16 på partikontoret.

Landsstyret er partiets nest øverste myndighet. På Frp sine nettsider heter det at generalsekretæren innkaller, etter vedtak i Sentralstyret, til ordinært Landsstyremøte to ganger i året. Videre innkalles Landsstyret når enten Sentralstyret, stortingsgruppen eller fylkesstyrene i minst syv fylker krever dette med mer enn halvparten av stemmene i hvert forum.

Publisert: 30.05.19 kl. 17:30