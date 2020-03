382 ansatte på Haukeland universitetssykehus i hjemmekarantene

I tillegg er fire personer innlagt på sykehuset med covid-19-smitte, tre av de kom inn det siste døgnet

Det opplyser Helse Bergen på en pressekonferanse lørdag.

– Vi har fire bekreftede smittet, og tre av de har kommet det siste døgnet, sier Eivind Hansen administrerende direktør i Helse Bergen.

Han ønsker ikke gå detaljert inn på hvem de fire personene er, og sier at sykehuset enn så lenge opprettholder normal drift. I tillegg er en rekke av sykehusets ansatte satt i hjemmekarantene.

– Vi har per nå 382 ansatte i hjemmekarantene. Det er et kritisk bemanningstap for enkelte deler av virksomheten.

Bemanningssituasjonen gjør at sykehuset har hentet inn eksterne krefter som studenter, tidligere ansatte og stab, samt gjort interne rokeringer for å frigjøre personal.

Kutter planlagte operasjoner

Hansen bekrefter smittetilfeller blant de ansatte, men ønsker ikke kommentere antallet på nåværende tidspunkt. Sykehusledelsen har også bestemt seg for å utsette planlagte operasjoner for å kunne håndtere de andre syke på avdelingene.

— Et av våre tiltak er å ta ned elektiv kirurgi fra mandag. Det er for å frigjøre intensivkapasiteten, sier Hansen.

Direktøren forteller også at han forventer at antallet smittetilfeller vil tilta, men påpeker at sykehuset er godt forberedt på et slikt scenario.

Pandemi-plan

Det er allerede gjort noen omrokeringer internt for å gi mer kapasitet til arbeid på intensivavdelingen, men hvis antallet smittede øker vil sykehuset måtte iverksette en egen pandemi-plan.

Dette innebærer blant annet at de vil opprette egne sengeposter for de virusrammede som kommer inn.

– Vi håndterer dette innenfor normal drift. Pasientene blir isolerte ved begynnelsen av og vil få behandling. Hvis vi går over i en situasjon hvor vi får mer enn ti pasienter blir vi nødt til å åpne sengearealer reservert til pandemi-pasienter, sier seksjonsoverlege på infeksjonsmedisin Trond Bruun.

Det er registrert totalt 101 smittetilfeller i Vestland, hvor av 85 er fra Bergen, skriver Bergens Tidende.

Toppledelse i karantene

Lørdag ettermiddag kom også meldingen om at en medarbeider i Helsedirektoratet har testet positivt på coronasmitte.

En medarbeider i Helsedirektoratet har testet positivt på coronasmitte. Det medfører at hele toppledelsen i direktoratet settes i karantene, melder NTB.

Det opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding lørdag.

Direktør Camilla Stoltenberg leder Folkehelseinstituttet fra karantene.

– Dette er en krevende situasjon, som for mange andre som har medarbeidere og ledere i karantene, sier Camilla Stoltenberg. Jeg er ikke syk, og leder Folkehelseinstituttet fra karantene. Folkehelseinstituttet har gode medarbeidere og jeg er ikke engstelig for instituttets evne til å håndtere situasjonen, sier hun.

Tidligere er det kjent at blant annet kongeparet og en flere statsråder er satt i karantene.

Publisert: 14.03.20 kl. 16:14 Oppdatert: 14.03.20 kl. 16:37

