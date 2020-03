FØRSTEMANN: Donald Trump vil at vaksinen mot coronaviruset skal utvikles i USA, skriver den tyske avisen Die Welt. Foto: Al Drago / POOL / BLOOMBERG POOL

Tysk avis: Trump prøver å sikre USA eksklusiv tilgang på vaksine

Donald Trump skal prøve å lokke vaksineforskere til USA så landet kan få førsterett på corona-vaksinen.

Det skriver den tyske avisen Die Welt.

President Trump skal ifølge kilder i den tyske regjeringen prøve å få firmaet CureVac, som for øyeblikket jobber med å utvikle en corona-vaksine, til USA. Lokkemiddelet er ifølge avisen betydelige summer penger til firmaet.

Grunnen skal være at Trump ønsker å sikre USA resultatet av forskernes arbeid. «Men også bare USA», sier regjeringskildene til Die Welt.

Den tyske regjeringen er ikke begeistret for Trumps angivelige planer.

– Regjeringen er naturligvis veldig interessert i at en vaksine mot det nye corona-viruset også blir utviklet i Tyskland og Europa. Nettopp derfor er vi nå i samtaler med CureVac, sier en ikke-navngitt talsperson i det tyske helsedepartementet til Die Welt.

Ifølge avisens kilder skal også den tyske regjeringen ha lagt penger på bordet for å holde firmaet i landet. Firmaet selv har ikke kommentert saken.

Trump merker også corona-viruset på andre måter.

Blant annet har presidenten hatt møter med personer det har vist seg at er smittet av viruset. Likevel gikk Det hvite hus ut og sa at Trump og visepresident Mike Pence ikke ville la seg teste for viruset.

Nå har Trump snudd, og testen viser at han er ikke smittet, sier presidentens lege Sean P. Conley.

I tillegg skal han ifølge The Washington Post ha sagt at det at motstanderne hans prøver å ødelegge landet ved å bruke viruset til sin fordel, men at «det er greit så lenge vi kan vinne valget».

Presidentvalget er i november.

Publisert: 15.03.20 kl. 10:21

