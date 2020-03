HOLMLIA: Gina Ellingsen beskriver seg selv som en av de mer privilegerte gateselgerne til Erlik Oslo. Hun har vært nykter lenge, og eier sin egen leilighet. Foto: Frode Hansen

Etterlyser tiltak for rusmisbrukere: – Nytter ikke å sette dem i karantene

Erlik Oslo-selger Gina Ellingsen savner en plan for samfunnets vanskeligstilte i kampen mot coronaviruset.

Forrige uke kom regjeringen med flere drastiske tiltak som skal bidra til å begrense spredningen av coronaviruset covid-19 i Norge.

Det innebærer blant annet at hjemmekarantene er utvidet til å gjelde en større del av befolkningen. Samtidig bes folk så langt det er mulig om å unngå forsamlinger og nærkontakt med andre mennesker.

Gina Ellingsen, som selger gatemagasinet Erlik Oslo, er bekymret for hvordan den pågående epidemien vil ramme rusmisbrukere og andre vanskeligstilte grupper.

– Hvem ivaretar dem? Jeg har ikke hørt en eneste politiker eller helsemyndighetene nevne dem med et pip. Det synes jeg er skremmende, for narkomane går ikke fri av dette viruset og har færre muligheter til å beskytte seg, sier hun.

– Kan ikke overholde reglene

Ellingsen stiller spørsmål om hvordan samfunnets mest vanskeligstilte skal beskyttes fra smitte.

Hun tenker særlig på dem som er hjemløse og bor på hospits.

– Narkomane må ut og skaffe stoff, de kan ikke overholde de reglene. Det nytter ikke å sette dem i karantene, sier Ellingsen.

I tillegg vil folketomme gater få store konsekvenser for de gateselgerne som ikke har andre inntektskilder. Erlik-redaktør Erlend Paxal erkjenner at særlig selgerne har en krevende tid i vente.

– Vi aner jo at det kan bli mye verre, og det er klart at på et tidspunkt kan det jo bli så vanskelig at det ikke lenger gir mening å stå ute med et gatemagasin, sier han.

Paxal er også bekymret for at lavterskeltilbud som gratis måltider og helsehjelp i hovedstaden nå stenger.

– Det ene etter det andre har jo stengt, og flere er bekymret. Hva blir det igjen av de basistilbudene som eksisterer for den gruppen?

– Enda mindre å gå på

Gunnar Thingnes er fagansvarlig for rus i lavterskeltilbudet Sykepleie på hjul i den ideelle organisasjonen Fransiskushjelpen.

Han peker på at rusmisbrukere er en gruppe som i utgangspunktet er mer utsatt for smitte og har dårlig helse.

– Mye av grunnen er at de ikke klarer å bruke helsevesenet slik folk gjør ellers. I en situasjon der du får et virus i tillegg, som kan ramme pusten, har de enda mindre å gå på.

Derfor mener Thingnes det er viktig med tiltak som styrker denne gruppens helse under en epidemi.

Sykepleie på hjul har den siste tiden delt ut dobbelt så mye brukerutstyr til de som ønsker, slik at rusmisbrukere skal slippe å reise til byen og oppsøke ansamlinger.

– Det er også viktig at for eksempel LAR (legemiddelassistert rehabilitering, journ.anm.) er på ballen og kanskje er ekstra fleksible, slik at folk kan hente ut metadon som varer lenger. Samt at terskelen for å få metadon er så lav som mulig, sier han.

– Viktig at de får hjelp

– Det er svært viktig at mennesker som sliter med rusavhengighet og mennesker som er hjemløse får hjelpen de trenger i en situasjon som denne. De må selvsagt ivaretas av kommunene på samme måte som alle andre innbyggere, skriver helse – og omsorgsminister Bent Høie i en e-post til VG.

Han skriver videre at han har inntrykk av at kommunene jobber så fort de kan for å gi mennesker i sårbare grupper hjelp og støtte.

– Jeg er trygg på at dette også gjelder mennesker som strever med rusavhengighet.

– Vi har lenge vært opptatt av å gi dem som strever med rusavhengighet mer og bedre hjelp, og har derfor bygget opp tjenestene til nettopp denne gruppen ute i kommunene. Jeg håper og tror at det kan komme til nytte i den krevende situasjonen vi står i nå.

Instituttet for klinisk medisin ved UiO har på sine sider laget en oversikt med råd til rusmisbrukere i coronatider.

