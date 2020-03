CORONAUTBRUDD: Ved fengselsøya Rikers Island i New York har 12 ansatte og 21 innsatte fått påvist coronaviruset. Foto: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Coronavirus i USA: Frykter smitteeksplosjon i fengslene

Nå vil myndighetene i landet løslate flere innsatte for å redusere smitterisikoen.

Denne uken ble USA rammet av landets hittil største coronavirusutbrudd i fengsel, da minst 38 personer testet positivt ved fengselsøya Rikers Island i New York.

Fire helsearbeidere, 12 ansatte og 21 innsatte skal være smittet ved fengselet. I tillegg er minst 58 personer satt i karantene og isolert fra andre.

– Bør løslates

Mer enn 2,2 millioner mennesker sitter fengslet i USA – mer enn noe annet sted i verden.

Nå som viruset har blitt påvist i fengsel, frykter både myndighetene og innsatte at det kan spre seg raskt i det store nettverket av føderale og statlige fengsler i landet, ifølge AP.

I et brev til lederne ved kriminalomsorgen i New York, forteller Jaqueline Sherman, en styreleder fra en underavdeling, om et fengselssystem i krise.

– Det er sannsynlig at de som er smittet har vært i hundrevis av boligområder og fellesareal de siste ukene, og har vært i nærkontakt med andre i fengselet, sier Sherman.

Hun mener færre personer i fengslene vil redde liv og bremse smitte blant innsatte og ansatte.

– For å beskytte fellesskapet må vi redusere antall mennesker som oppholder seg i fengsel. De kan vi gjøre ved å løslate innsatte.

Sherman ønsker å løslatte 2000 personer som sitter varetektsfengslet i New York, samt personer over 50 år i risikogruppen som soner for brudd på prøveløslatelsen og personer som soner dommer på under ett år.

Hun får støtte av Massachusetts-advokaten James Pingeon.

– Det er som at en tsunami nærmer seg. Når den treffer, er det for sent, sier han ifølge AP, og legger til:

– Jeg skjønner at det ikke er realistisk å åpne dørene til alle fengsel, men man bør løslate alle det er trygt å løslate, for å unngå en situasjon som på Rikers.

Jobber med å løslate 56 innsatte

For de fleste mennesker forårsaker det nye coronaviruset milde eller moderate symptomer som feber og hoste. Men for noen, spesielt eldre voksne og personer med underliggende sykdommer, kan det føre til mer alvorlig sykdom, inkludert lungebetennelse og i verste fall død, ifølge FHI og WHO

Ordfører i New York, Bill de Blasio, er også enig i at de over 50 år eller med underliggende sykdom, bør vurderes for tidlig løslatelse.

Han fortalte tidligere denne uken at det jobbes for å løslate 56 innsatte ved Rikers-fengselet.

FENGSELSØYA: Rikers Island-fengselet består av ti fengsler, der det for det meste sitter fanger i varetekt i påvente av rettssak. Foto: Seth Wenig / AP

Men Bianca Tylek, administrerende direktør ved den nasjonale organisasjonen for strafferettspleie, mener det ikke holder.

– Nesten 1500 personer er fengslet på Rikers Island for lovbrudd på lavt nivå eller brudd på prøveløslatelse. De bør løslates.

– Å løslate innsatte reduserer risikoen for å bli smittet i fengsel, og reduserer spredning av viruset ut i offentligheten, sier hun.

Bakerst i køen

USA har natt til mandag over 33.000 bekreftede smittetilfeller av coronaviruset, og 400 dødsfall (se oversikt lenger ned i saken).

Med begrenset kapasitet nasjonalt til å teste for coronaviruset, er menn og kvinner i fengsel særlig bekymret for at de står bakerst i køen til å få hjelp, dersom de blir smittet.

Det amerikanske forsvaret har klargjort militære sykehus for sivil bruk, samtidig med at USA har stengt grensene for utenlandske statsborgere, stanset utstedelse av visum og bedt amerikanske statsborgere i USA om å komme seg hjem.

Publisert: 23.03.20 kl. 03:15

