Satellittbilder viser hvordan verden påvirkes av coronaviruset

Slik har flyplasser, fornøyelsesparker, religiøse steder og samlingssteder verden rundt forandret seg etter utbruddet.

Rundt 3700 har testet positivt på corona-smitte i Norge, hvorav totalt 17 er døde. Totalt har coronaviruset kostet over 25.000 mennesker livet, på dets ferd fra et marked i Wuhan i Kina og ut i verden.

Myndigheter i mange land har gitt smittede og de man tror er smittet karantene og stengt skoler og universiteter.

I land der myndighetene ikke innfører så mange restriksjoner har likevel mange arbeidsgivere innført hjemmekontor for ansatte. Allerede i vinter så man hvordan forurensingen fra kinesisk industri minket i takt med tiltakene der.

Satelittbilder viser også hvordan menneskene blir borte fra landemerker, gater og plasser verden rundt. VG har samlet et knippe bilder som viser hvordan verden har forandret seg her:

Asia

Utbruddet startet i millionbyen Wuhan i Kina.

Slik har trafikken ved en bomstasjon utenfor byen forandret seg.

Flyplassen i Wuhan:

Huoshenshan-sykehuset ble bygget på åtte dager fra 23. januar til 2. februar 2020, og satt i drift dagen etter:

Leishenshan-sykehuset, et annet spesialsykehus bygget for pasienter smittet av koronaviruset:

Den himmelske freds plass i Beijing:

Space Mountain karusellen i Disneyland i nærheten av Tokyo, Japan:

Midtøsten

Tidlig i den internasjonale spredningen ble det klart at Iran var blant landene som var aller verst rammet internasjonalt. Trolig er corona-katastrofen mye større enn verden får vite.

Fatima Masumeh Shrine, Qom, Iran:

Kaba, Mekka i Saudi-Arabia:

USA

USA er nå det landet som har registrert flest smittede, med 85 996 personer per. 27. mars. President Trump har fått mye kritikk for at landet har vært sent ute med å ta viruset på alvor.

Slik har leiebilene samlet seg opp på flyplassen i Salt Lake City:

Det samme ser man i Phoenix i Arizona:

Europa

21. februar ble de tre første smittetilfellene av coronaviruset påvist i Italia. Drøyt tre uker senere var 1809 personer døde. I starten av mars ble hele landets befolkning, 60 millioner mennesker, i praksis satt i karantene. Slik ble gatene ved Katedralen i Milano tømt:

Venezia besøkes vanligvis av mer enn 60.000 mennesker hver dag, men ikke nå:

Praça do Comércio i Lisboa, Portugal:

Se også VGs bildereportasje «Verdens står stille» hvordan verden påvirkes av coronakrisen, med hverdagsbilder, tall og utvikling flere steder på jorda.

