STRENG: Torbjørn Røe Isaksen (H) kritiserer Sverige for en altfor liberal asyl- og flyktningpolitikk. Foto: Tore Kristiansen, VG

Høyre garanterer: Null liberalisering av innvandringspolitikken

På vegne av Erna Solberg og resten av Høyre-ledelsen, kommer Torbjørn Røe Isaksen nå med en garanti: Regjeringen kommer til å føre en minst like restriktiv innvandringspolitikk uten Frp i regjering.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen fastslår til og med at politikken vil bli enda strengere enn før, fordi Granavolden-erklæringen inneholder en rekke innstramminger som foreløpig ikke er satt ut i livet.

Kontroll over grensene

– Har Erna og Høyre nå sendt deg i krigen for å stoppe en mulig velgerflukt fra Høyre til Frp på grunn av innvandringspolitikken?

- Nei. De som kjenner Høyre og ikke minst statsministeren, vet at kontroll over grensene har vært en viktig sak for oss lenge.

Selv om det er den nyutnevnte justisministeren, partikollega Monica Mæland, som har hovedansvaret for innvandringspolitikken i regjeringen, er Isaksen leder for Høyres innvandringspolitiske utvalg. Han sitter også i partiets ledelse som medlem av det mektige Arbeidsutvalget.

– Jeg har lenge vært opptatt av at Høyre skal være tydeligere i innvandringspolitikken. Dette fordi jeg mener det å ha kontroll over innvandringspolitikken viser styringsdyktighet. Det viser at du har kontroll over norske grenser. Det viser at du erkjenner at høy innvandring over tid ikke er bærekraftig fordi du får store utfordringer med blant annet integrering. Som vi ser nå i vårt naboland Sverige, som har hatt en meget høy innvandring de siste 20 årene, sier Isaksen i dette intervjuet med VG.

Tenne branner

Isaksen gjentar og gjentar behovet for å ha kontroll med Norges grenser.

– Det er to ting som kjennetegner Høyres politikk. Det ene er at vi skal stå på en restriktiv politikk hvor det er tydelig at vi har kontroll over de norske grensene. På samme måte som at det forventes av et parti at du har kontroll over økonomien, så forventes det at du har kontroll over grensene. Det andre er å være opptatt av resultater. Dette er et felt hvor det ikke er noe vanskelig å tenne branner, eller lage store debatter, men hvor det avgjørende spørsmålet er hva slags politikk man faktisk har. Det å sitte med armene i kors og se på en liberalisering av innvandringspolitikken og si hvis det dårlig, «Det var det vi sa», er ikke noe alternativ for oss, fastslår Isaksen.

Etter at Frp nå har forlatt Regjeringen - eller «sluppet ut av fengsel» med nestleder Sylvi Listhaugs ord - forventer hele det politiske miljøet et hardkjør fra Siv Jensens parti i innvandringspolitikken.

– Enda strammere

Torbjørn Røe Isaksen har ingen planer om å la Frp få dette feltet for seg selv:

– Budskapet mitt er: Høyre må være, og vil være, garantisten for en fortsatt restriktiv innvandringspolitikk. Det betyr også at når vi sier at også denne regjeringskonstellasjonen skal følge opp Granavolden, så gjelder det også selvfølgelig på innvandrings-området, sier han.

I praksis vil politikken bli enda strammere etter at Frp forlot Regjeringen, hevder han:

– Dette på grunn av at det er flere punkter fra Granavolden hvor det foreløpig ikke er gjort noe på det året som har gått. Det gjelder regelverk og praksis for å forhindre proformaekteskap, flerkoneri og gjentagende familiegjenforening. Der har det ikke vært noen ytterligere innstramminger etter at Granavolden ble lagt frem. Det kommer nå, fordi Granavolden skal følges opp. Det er regjeringsgrunnlaget, også nå, påpeker Isaksen, og fortsetter:

– Omsorgssenter i hjemlandet har også vært et pågående arbeid, men hvor det har vært lite fremgang. Også stramme inn unntak fra selvforsørgelseskravet for personer under grunnopplæring og videregående utdanning, slik at dette bare gjelder dem som har godkjent opplegg gjennom introduksjonsordningen. Det er heller ikke gjennomført, sier statsråden, som nå er i sitt tredje departement.

NEI, NEI, NEI: Nyutnevnt arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen garanterer at Frps exit ikke vil endre Regjeringens innvandringspolitikk. Foto: Tore Kristiansen, VG

«Svenske tilstander»

– Vil du i likhet med din tidligere regjeringskollega Sylvi Listhaug snakke om «svenske tilstander», eller ikke?

– Nei, jeg vil ikke snakke om «svenske tilstander». Jeg kunne ha gjort det, men nå er det begrepet blitt hausset opp til å bli en stor sak i seg selv. Men jeg vil si at Sverige har hatt en veldig liberal asyl- og flyktningpolitikk over veldig lang tid. De hadde et helt annet svar på flyktningkrisen i 2015 enn det Norge hadde: De tok inn mange flere, der vi valgte å stramme inn og ha kontroll på grensene. Det Sverige gjorde viste seg å være en dårlig løsning.

– Hvorfor mener du at det er dårlig politikk?

– Det er en dårlig politikk fordi du tar inn altfor mange mennesker på altfor kort tid. Det er ekstremt vanskelig, nær umulig, å få integreringsarbeidet til å fungere. Og ikke minst, du gir et inntrykk av at du ikke har kontroll på grensene. Hvor mange som kommer til Norge for å søke asyl er vanskelig å ha kontroll over, ettersom vi ikke bestemmer hvem som kommer til Norge og søker asyl. Men vi kan ha et regelverk som er forutsigbart, restriktivt og tydelig, sånn at det antallet blir lavt.

Få asylsøkere

– Nå har antallet vært lavt i flere år?

– Historisk sett har det vært lavt. Det er på grunn av innstrammingene som regjeringen gjorde, og på grunn av de europeiske tiltakene og da særlig hva Tyrkia har gjort. Men det er viktig å huske på at flyktning- og asylkrisen ikke nødvendigvis var en engangshendelse. Det kan skje igjen, sier han.

KONTROLL: Torbjørn Røe Isaksen mener velgerne ikke liker det hvis inntrykket er at Regjeringen ikke har kontroll på Norges grenser. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Du garanterer altså at regjeringens innvandringspolitikk ikke blir mer liberal av at Frp har gått ut?

– Ja. Høyre skal være en garantist for at det ikke blir en mer liberal politikk. Så er det også sånn at en av avtalene, som vi også står ved, er at vi skal ta imot flere kvoteflyktninger, som vi er enige med KrF og Venstre om.

Innestemme

– Er det en dreining i Høyre i retning av Frps retorikk, som for eksempel at høy innvandring skaper konflikter i samfunnet?

– Jeg mener at norsk innvandringspolitikk er for viktig til at det skal bli en diskusjon for eller imot Frp og hva de sier til enhver tid. Og så er det åpenbart at i både Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet så har du fått en tydeligere restriktiv linje i innvandringspolitikken de siste årene. Og det mener jeg er bra. Derfor er jeg mindre opptatt av om man klarer å tenne branner og provosere mange mennesker ved å snakke om innvandringspolitikk. Vi må diskutere innvandring som et hvilket som helst annet politikkområde. Med innestemme. Om det er gråere enn alternativet, så gir det nå i hvert fall resultater, sier Isaksen.

– Så når Erna gjentatte ganger har sagt at «jeg ville ikke ha brukt de ordene», så er det disse ordene vi bruker i stedet, da, ler Isaksen.

Publisert: 30.01.20 kl. 11:52

