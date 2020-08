SMITTETRYKK: 36 besetningsmedlemmer ved MS «Roald Amundsen» har så langt blitt bekreftet smittet av coronaviruset. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

To av tre ansatte deler lugar på Hurtigruten

Opp til to av tre ansatte på Hurtigrutens coronarammede skip kan ha delt lugarer. Det bekymret ansatte, som stilte spørsmål til ledelsen en uke før smitten var et faktum.

Oppdatert nå nettopp

Halvparten av lugarene for ansatte om bord på Hurtigrutens skip er for to ansatte, og halvparten er enkeltmannsrom. Det bekrefter direktør Daniel Skjeldam til VG:

– Omtrent 50 prosent av lugarene er dobbeltlugarer, sier han.

– Det vil i praksis si at hver tredje bor på enslig lugar?

– Ja, det vil i praksis si det, jeg tror det stemmer.

Hurtigruten har ikke gjort en eksakt opptelling når det kommer til seilasene på MS «Roald Amundsen» der ansatte ble smittet av coronaviruset. Men det betyr at dersom alle lugarene er i bruk, deler to tredeler av ansatte lugar med en annen.

Har uttrykt bekymring i intern diskusjon

Dette har bekymret ansatte før coronasmitten om bord på MS «Roald Amundsen» ble kjent.

VG har fått se en intern diskusjon mellom flere ansatte i Hurtigruten, der flere er bekymret for sikkerhet og smittevern om bord på cruiseskipene.

Diskusjonen er fra selskapets kommunikasjonsplattform som benyttes av de ansatte i selskapet, og de ansatte blir besvart av direktør Daniel Skjeldam.

les også Ansatte i corona-karantene jobbet med passasjerene på Hurtigruten

Utgangspunktet for diskusjonene er en melding som Skjeldam deler med alle Hurtigrutens ansatte i en felles gruppe. Der ønsker han alle en god sommer, og minner om smitteverntiltak som å holde en meters avstand, håndvask, og isolasjon om man føler seg syk.

– Jeg vil minne alle om at vi ikke kan slippe opp nå. Å holde coronaviruset under kontroll er en felles innsats, en dugnad, som vi alle må bidra til. Alle er ansvarlige for å gjøre alt vi kan for å unngå enda en nedstengning, skriver han blant annet.

Skjeldam skriver også at det har vært eksempler denne sommeren hvor det å holde avstand har vært utfordrende.

– Det er viktig at alle i besetningen holder minst en meters avstand til både gjester og kolleger. Alle medlemmer av besetningen må være strålende eksempler for alle om bord.

STILLER SPØRSMÅL: Flere ansatte lurer på hvordan smittevernet skal opprettholdes om bord på skipene. Det er ikke visst om de som stiller spørsmål jobbet om bord MS «Roald Amundsen». Foto: Privat

VG har valgt å anonymisere de ansatte i chatteforumet, men deres identitet er fra før kjent for direktøren.

I gruppen stiller en ansatt et spørsmål om hvordan ansatte skal klare å holde avstand til hverandre om bord på reisen. VG vet ikke hvilke skip disse jobbet om bord på.

«Hvordan få det til når man deler lugar? Det er ikke en meter mellom køyene, hverken sidelengs eller i høyden!» skriver den ansatte.

Direktør i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, svarer:

«Det er sikkert også andre situasjoner hvor sosial distansering er utfordrende i arbeidshverdagen, men poenget er å redusere risikoen så mye som mulig, der hvor det lar seg gjøre. Det vil vi komme svært langt med».

I den samme tråden spør en annen ansatt om det ikke blir feil at noen av besetningen må dele lugarer. Dette får også svar fra direktøren.

«Man forsøker å redusere dette så mye som mulig, men noen ganger er det dessverre ikke mulig» skriver Skjeldam.

Anerkjenner utfordringer

Konsernsjefen sier til VG at de har kontinuerlig dialog med de ansatte på den interne kommunikasjonsplattformen.

– Det er en del av kulturen at vi svarer våre ansatte og har god dialog med dem og en fin samtale. Det er helt riktig at det er tatt opp utfordringer med deling av lugarer, sier han.

Skjeldam sier videre at de har fulgt alle internasjonale og nasjonale regler.

– Logistikken på et skip er krevende, og den diskusjonen pågår kontinuerlig. Vi har i løpet de siste månedene hatt flere runder på det, forteller konsernsjefen.

Søndag 2. august visste ikke Skjeldam noe om romfordelingen blant de ansatte som ble smittet.

– Men det er naturlig å anta at blant de smittede crewmedlemmene, så er det crew som har delt lugar. Det er den del av infrastrukturen våres, sier han.

Publisert: 05.08.20 kl. 22:15 Oppdatert: 05.08.20 kl. 22:26

Les også

Fra andre aviser