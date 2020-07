BLODIGE KLÆR: den norske unggutten ble banket opp av en gjeng ungdommer i Danmark. Foto: Privat

19-åring ble overfalt på ferie i København: – Jeg var veldig redd

Natt til tirsdag ble to nordmenn på henholdsvis 19 og 18 år overfalt under en ferietur til København. 19-åringen skal blant annet ha blitt truet med kniv og pistol dersom han ikke gjorde det overgriperne ba om.

Nå nettopp

– Vi ble stoppet opp av en gjeng som plutselig la oss i bakken, forteller 19-åringen til VG.

Gutten og kameratgjengen fra Øvre Romerike skulle tilbringe en ferieuke i København da den dramatiske hendelsen fant sted natt til tirsdag. Den danske avisen Ekstra Bladet har også omtalt saken.

VG har vært i kontakt med politiet i København, som bekrefter at hendelsen involverte to norske gutter.

19-åringen forteller at han var på vei hjem fra en tur på byen sammen med en av de andre guttene, og at en ungdomsgjeng hadde nærmet seg da de passerte Islands Brygge.

Ungdomsgjengen skal ha lagt de to norske guttene i bakken, der de skal ha blitt fratatt en klokke samt kontantene de hadde i lommen.

les også Grønt lys i Europa – dette dekker reiseforsikringen

Jaget på elsparkesykkel

– Jeg og kompisen min prøvde å løpe hver vår vei, men to av dem kom etter meg på elsparkesykkel. De tok tak i meg og begynte å slå og sparke, sier den norske gutten.

Han fikk senere vite at kameraten hadde klart å komme seg helskinnet unna. Selv skal ha ha fått beskjed om å gi fra seg lommeboken og telefonen sin. Han sier han prøvde å nekte, men at han da fikk en kniv trykket opp i ansiktet.

«Hvis du ikke samarbeider nå så kan det gå enda verre med deg,» skal en av guttene angivelig ha sagt.

Deretter skal 19-åringen ha fått beskjed om å bli med guttene til en minibank for å ta ut mer kontanter.

– Det dukket opp en ny person som tydeligvis hadde en slags lederrolle i gruppen. Da vi gikk ned til T-banen viste han frem en pistol han hadde i lommen, og fortalte meg at jeg ikke kunne rope etter hjelp.

De fire guttene reiste med T-banen til Christianshavn, der 19-åringen ble ført inn på en kiosk. Han sier han ble gitt tilbake bankkortet sitt for å ta ut mer penger, men at kortet ble avvist.

– Det endte med at jeg bare fikk kjøpt en pakke røyk. Han ene sa at de ikke kom til å få mer ut av meg, og guttene dro sin vei, forteller den norske gutten.

Han er usikker på hvor lang tid han tilbrakte med de danske ungdommene, men regner med at det var rundt halvannen time.

les også Norsk familie på ferie i Frankrike: Vi ble dopet ned og ranet

Siktet for ransforsøk

Da 19-åringen gikk ut av kiosken igjen kom han i prat med noen av tilskuerne utenfor, som hadde mistenkt at det var noe merkelig på ferde. De ringte politiet umiddelbart.

Ekstra Bladet meldte på tirsdag at to gutter har blitt pågrepet i forbindelse med hendelsen, noe som også blir bekreftet av John Engedal Nissen fra politiet i København.

– Selv om vi ikke kan gå i detalj i saken, kan vi godt opplyse at en 15-åring og en 17-åring har blitt varetektsfengslet, og at de har blitt siktet for tyveri og ransforsøk, sier han til VG.

Kunne ha gått verre

– Jeg var veldig redd, det var en fæl opplevelse, sier 19-åringen, og forteller at han reiste hjem til Norge dagen etter hendelsen.

Han kom seg unna med noen mindre skader, samt at han skal ha blitt frastjålet telefonen, flere betalingskort, en klokke og rundt 2000 danske kroner i kontanter.

19-åringen er i kontakt med forsikringsselskapet, og håper han vil få mesteparten av tingene erstattet.

– Jeg har fått et kutt i ansiktet, og så har jeg vondt flere av stedene de slo og sparket meg. Sånt sett føler jeg meg egentlig heldig, det kunne sikkert ha gått mye verre.

Publisert: 22.07.20 kl. 20:37

Mer om København Tyveri Danmark Politiet Ran

Fra andre aviser