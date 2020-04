FUNNET HER: En mann er funnet død i en gammel hytte på Fauske. Foto: Saltenposten / Sylvia Bredal

Forbipasserende fant mumifisert lik i hytte på Fauske

Et lik har blitt funnet i en hytte på Fauske som har stått ubrukt i flere år. Den avdøde mannen skal ha ligget der så lenge at liket fremstår som mumifisert.

Maria Støre

Helge Simonsen, Saltenposten

Sylvia Bredal/Saltenposten

Oppdatert nå nettopp

Det var på søndag at politiet fikk melding om funn av en død person i en eldre hytte på Ytter-Klungset på Fauske i Nordland fylke, melder Saltenposten.

Liket ble funnet i en hytte som ikke har vært i bruk på flere år.

Den døde er en mann med skjegg som har ligget så lenge i hytten at han nærmest framstår som mumifisert.

– Det er funnet kart og mat som tilsier at han kan ha ligget der siden helt tilbake til 2015. Det er funnet ID-papirer som tyder på at mannen er utenlandsk, bekrefter lensmann Ronny Borge til Saltenposten.

Til VG forteller lensmannen at de har funnet mineralvann med utløpsdato i 2015. Dødsårsaken er fortsatt ukjent og liket sendes til Tromsø for obduksjon.

Klikk for å aktivere kartet

Ifølge ID-papirene skal mannen være mellom 50 og 60 år gammel fra et land i Europa.

– Vi jobber utfra at det er vedkommende som eier disse papirene og finner det lite sannsynlig at de skal være plantet der, sier Borge.

Det var to tilfeldige forbipasserende fra en annen hytte i området som meldte funnet til politiet. De skal ha tittet inn i den gamle ubrukte hytten.

– Grunnen til at de tittet inn vet vi ikke, men det var helt tydelig for dem at personen var død, sier han.

– Vi vet ikke hvem som eier hytten eller om noen eier den i det hele tatt. Den fremstår som et gammelt skur. Vi vet heller ikke hvor lenge mannen har ligget der, men han har nok ligget der i flere år.

– Liket er mer eller mindre mumifisert.

Politiet jobber nå med å avklare hyttens eierforhold.

UBRUKT: Politiet vet ikke hvem som eier den gamle hytten på Fauske, men den skal ha stått ubrukt i flere år. Foto: Saltenposten / Sylvia Bredal

Ifølge politiet kan det virke som mannen har vært på rundreise i Nord-Norge.

– Kartene vi har funnet tyder på at han reist rundt i området og har besøkt flere festivaler i Nord-Norge.

De siste årene har to aktuelle personer blitt meldt savnet i Indre Salten. En av dem er nederlenderen Arjen Kamphuis som forsvant i august 2018. Der konkluderte politiet ett år etterpå med at han trolig døde i en padleulykke. I 2015 forsvant Jan Hendrik Schaay på Fauske, da han ikke kom hjem etter en tur.

Politiet utelukker imidlertid at den døde mannen som nå er funnet er en av dem.

Mannen som nå er funnet er ikke savnet i Norge, og liket er tatt hånd om og sendt til Tromsø for identifisering og obduksjon.

Publisert: 28.04.20 kl. 19:01 Oppdatert: 28.04.20 kl. 19:11

Les også

Mer om Saltenposten Fauske Tromsø Nord-Norge

Fra andre aviser