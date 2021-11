forrige



fullskjerm neste BLOMSTER: Benken til Kim Friele ble fylt av blomster, Pride-flagg og brev. 1 av 3 Foto: Fredrik Hagen / NTB

Tårevåt markering for Kim Friele

Opp mot hundre personer holdt minnemarkering ved Kim Frieles (86) benk i Oslo sentrum etter at hun gikk bort mandag kveld.

Publisert: Nå nettopp

– Kim har betydd alt for meg. Hun har vært mitt store forbilde, og kjempet for oss alle, forteller Inge Myhre Hansen.

Hun er en av dem som har møtt opp på Frieles minnemarkering ved Nationaltheatret i Oslo sentrum tirsdag formiddag.

Benken ble kalt opp etter Friele i 2019 som en markering for likekjønnet kjærlighet. Hansen forteller at Friele satt på denne benken på 1960-tallet og så etter likesinnede.

TOK FARVEL: Inger Myhre Hansen sto Kim Friele nær.

Inge Alexander Gjestvang (38), leder av FRI (foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), holdt en tårevåt tale foran de oppmøtte.

– Kim Friele hadde en liten kropp og en stor personlighet, som viste at det er mulig å være åpen om den man er.

EGEN BENK: Inge Alexander Gjestvang (38) ba om ett minutts stillhet.

Dette sier noen av de oppmøtte om Friele:

Jane Victorius Bonsaksen (24), politisk nestleder i Skeiv ungdom:

– Kim var en bauta som gjør at jeg kan stå her jeg er i dag. Uten henne hadde jeg ikke hatt den samme tryggheten. Jeg er sikker på at hun har reddet mange liv.

NESTLEDER: Jane Victorius Bonsaksen (24) er sikker på at Friele har reddet mange liv.

Inger Kristin Haugsevj (41), leder i Oslo Pride:

– Kim var et forbilde fordi hun var tydelig og trygg. Som skeiv tar vi ikke tryggheten for gitt. Vi må aldri slutte å kjempe.

HEDRET FRIELE: Leder i Oslo Pride, Inger Kristin Haugsevj (41).

Ole Kristian Joten (47), sykepleier:

– På grunn av Kim Friele turte jeg å komme ut av skapet. Hun var en døråpner.

DØRÅPNER: Kim Friele bidro til at Ole Kristian Joten (47) turte å komme ut av skapet.

Odd Thomassen (25), historiker og leder i Skeiv ungdom:

– Kim har vært et forbilde å strekke seg etter. Hun har lagt til rette for at vi kan kjempe videre for den skeive kampen.