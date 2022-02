Simon Leviev i byretten i Athen. Tindersvindler. Dag to av rettsprossessen, der det ble klart at han sendes til Israel. Tindersvindlerens greske forsvarer Evangelos S Karaindros (grå dress ) og hans israelske forsvarer Yaki Kahan .

Utestengt fra datingapp

«Tindersvindleren» blir nå permanent utestengt fra dating-appen Tinder, sier selskapet til Variety.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: Nå nettopp

På Netflix kan man nå se dokumentarfilmen «The Tinder Swindler», som er basert på VGs avsløring fra 2019, der israelske Simon Leviev avsløres som en svindler. Historien tar for seg hvordan han i en årrekke lurte kvinner og familier for millioner av kroner – for å finansiere sitt eget luksusforbruk.

Shimon Hayut, som han egentlig heter, overbeviste kvinner om at han var sønn av en israelsk diamantbaron.

– Vi har utført interne undersøkelser og kan bekrefte at Simon Leviev ikke lenger er aktiv på Tinder under noen av hans kjente aliaser, sier en representant fra Tinder til underholdningsmagasinet Variety.

Var fremdeles aktiv

Da Netflix-dokumentaren ble sluppet onsdag kunne flere melde at Hayut fremdeles var aktiv på dating-appen, men nå skal han altså være kastet ut.

Likevel er han aktiv i andre sosiale medie-plattformer. I en Instagram-historie som ble lagt ut på fredag sa Hayut ifølge magasinet at han forberedte seg på å fortelle sin versjon av historien. Senere var meldingen «ikke lenger tilgjengelig».